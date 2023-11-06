الإيطالي دوروجاتي يحافظ على صدارته لبطولة "هايك آند فلاي" للقفز بالمظلات

المصدر: وام

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حافظ الطيار الإيطالي آرون دوروجاتي على صدارته لبطولة "هايك آند فلاي" الدولية، للقفز بالمظلات في نسختها الثانية، بفوزه بلقب الجولة التي أقيمت أمس في جبل ينس برأس الخيمة.

وجاء فوز دوروجاتي بلقب الجولة الثانية وحصوله على الكأس الذهبية، ليحافظ على الصدارة التي كان قد وصل إليها في الجولة الأولى بدبي، في حين حل السويسري نيكولا هيرنجر ثانياً، وجاء الفرنسي ريمي بورديل ثالثاً، وهي نفس نتيجة جولة دبي.

وعلى صعيد مسابقة الطيارين الهواة فاز الإيراني محسن مانسوفي بالمركز الأول، وتلاه الجنوب افريقي بن هود سون ثانياً، وحل الفرنسي تشالنج ثالثاً.

وأكد الشيخ عمر بن صقر القاسمي أن رأس الخيمة تسعى لتنمية السياحة الرياضية والمغامرات معربا عن اعتزازه باستضافة الإمارة لجولتي جبل ينس وجبل جيس في هذه النسخة التي تحظى بمشاركة طيارين من 18 دولة.

وأشاد بالمستوى الفني المتميز لهذه الجولة، والقدرات الفائقة للطيارين المشاركين من الفئتين المحترفين والهواة، ووجه شكره إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية على جهوده في تنظيم مثل هذه البطولات التي تعزز من السياحة الرياضية بالدولة.

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