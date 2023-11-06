«هايك آند فلاي» تحلّق على قمة جبل ينس اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تنتقل، اليوم، منافسات الجولة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي» التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى إمارة رأس الخيمة، حيث سيحلق المتسابقون على قمة جبل «ينس» قبل خوض منافسات الجولة الثالثة، غداً، على قمة جبل «جيس».

جولات

ويشارك في النسخة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي» التي تقام من 5 جولات، 40 متسابقاً من 19 دولة هي: الإمارات، إيطاليا، النمسا، سويسرا، فرنسا، اليابان، الفلبين، الهند، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، البرازيل، المكسيك، ألمانيا، استراليا، التشيك، بلغاريا، كولومبيا، إنجلترا، إيران.

وأدى المشاركون، أمس، مجموعة من القفزات التدريبية على قمة جبل «ينس» استعداداً لمنافسات الجولة الثانية، كما قدموا عروضاً استعراضية في سماء رأس الخيمة.

حضور

وحرص يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة، وأعضاء مجلس الإدارة على حضور التدريبات والمتابعة الميدانية للحدث.

وأكد الحمادي، أن رأس الخيمة تعد من الوجهات السياحية الممتازة في الدولة والتي تشهد زخماً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً من المواطنين والمقيمين والزوار لا سيما محبي سياحة المغامرات والسياحة البيئية في منطقتي جبل ينس وجبل جيس.

ووجه الحمادي الشكر إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة والتي قدمت جهوداً كبيرة لإنجاح الجولتين الثانية والثالثة، وكذلك إلى شرطة وبلدية رأس الخيمة والإسعاف على التعاون المثمر والبناء وإلى «ميديا لاند» لتقديمها الدعم اللوجستي للحدث.

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