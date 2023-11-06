منتخب الجودو يستعد في أستراليا لـ«طوكيو غراند سلام»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يختتم منتخبنا الأول للجودو، اليوم، في أبوظبي، إعداده الداخلي، قبيل التوجه إلى أستراليا غداً، للانتظام في معسكر إعداد يضم 13 لاعباً ولاعبة، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة طوكيو غراند سلام للجودو، التي تستضيفها اليابان يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، وتعتبر ختام بطولات غراند سلام الكبرى للجودو لعام 2023.

والتقى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، لاعبي ولاعبات المنتخب على هامش بطولة أبوظبي غراند سلام، موجهاً بضرورة التركيز خلال البطولات الكبرى المقبلة، لحصد المزيد من النقاط للتأهل الأولمبي، ومواصلة التواجد في الدورات الأولمبية بعد لندن 2012، ثم ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020، ومواصلة الحضور الأولمبي الإيجابي في بطولات العالم الكبرى للجودو، وهو الطموح الذي يخطط له الاتحاد تطلعا لميدالية جديدة خلال المشاركات المقبلة.

ويضم منتخب الجودو لبطولة «طوكيو غراند سلام»، 8 لاعبين ولاعبات هم بشيرات خوردي، وزن تحت 52 كلغم، وباتسو ألتان وزن تحت 57 كلغم، ونارمند بيان وزن تحت 66 كلغم، وشفيلي جرام وزن تحت 66 كلغم، وطلال شفيلي وزن تحت 81 كلغم، وجريجوري أرام وزن تحت 90 كلغم، وظافر آرام وزن (تحت 100 كلغم)، ومعروف ماجو وزن فوق 100 كلغم. ويترأس البعثة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي. ويشرف على تدريب المنتخب المدرب فيكتور.

معسكر جورجيا

ويخلد المنتخب عقب بطولة طوكيو، إلى الراحة حتى ديسمبر موعد السفر الى جورجيا لإقامة معسكر ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس.

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