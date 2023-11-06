تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 3 فبراير المقبل في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن موعد النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، التي ستنعقد بين 3 و7 فبراير المقبل، وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، والمنافسات بين الوحدات الخاصة والتدخل السريع، والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وأكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن تحديد موعد النسخة الخامسة من التحدي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على التحضيرات المبكرة والدائمة لاستضافة كل فرق الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية من مختلف دولة العالم في المسابقة، والتي تعد الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، ويتم تنظيمها في المدينة التدريبية بالروية.

مشاركات

وأوضح اللواء الغيثي، أن المشاركة في المنافسات تشهد ارتفاعاً عاماً بعد آخر من قبل الفرق التكتيكية والتي وصل عددها خلال النسخة الرابعة إلى 55 فريقاً من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأمريكا الجنوبية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مبيناً أن منافسات العام المقبل 2024 ستكون أكثر زخماً وقوة من قبل كل الفرق العالمية، لذلك تتحضر شرطة دبي لإنجاح الفعاليات بشكل مبكر دائماً، بما يساهم في تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية لأهم الفعاليات والبطولات الرياضية. وأضاف اللواء الغيثي، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي لتعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر.

تطور

بدوره، أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يشهد تطوراً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الذي يتابع أدق التفاصيل لتنظيم فعاليات النسخة الخامسة وفق أفضل المعايير ونوعية المنافسات والتحضيرات الإدارية والميدانية التي تتم على قدم وساق لاستقبال كل الفرق العالمية.

دعم

وأشار الكتبي، إلى أن دعم معالي الفريق المري تحدي الإمارات للفرق التكتيكية أوصل المسابقة إلى العالمية، ورفع من مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة ومنها تحدي إنقاذ رهينة، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.

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