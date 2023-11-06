‏كوماندو جروب بطل الهواة في «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد اليوم الخامس من منافسات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، مجموعة من أقوى النزالات المخصصة لفئة الهواة، وذهبت الصدارة إلى أكاديمية كوماندو جروب، فيما حلت أكاديمية A.F.N.T ثانياً، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، وأحمد عبدالله القبيسي، مدير قطاع الخدمات المساندة - مجلس أبوظبي الرياضي، وساجييف كوات، رئيس اتحاد الجوجيتسو الكازخستاني.

وتشهد البطولة اليوم إقامة منافسات فئة الأساتذة (فوق 30 عاماً).

ترسيخ

وقال محمد سالم الظاهري، إن تخصيص يوم كامل لمنافسات الهواة، يرسخ مكانة البطولة منصة عالمية مثالية تعزز المشاركة والشمولية، وتفسح المجال أمام مختلف الفئات لإبراز مواهبها وقدراتها، وتعزيز إمكانية دخولها عالم الاحتراف باعتبارها منجماً للمواهب.

وأشاد الظاهري، بالتفاعل الجماهيري الكبير مع نزالات فئة الهواة، مؤكداً أن هذه الفئة أثبتت أنها تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة، مشيراً إلى حرص الاتحاد على إفساح المجال أمامهم للتألق في سماء البطولة.

وتابع: «تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قدرتها على الإبهار وتعزيز التواصل الرياضي والثقافي والمجتمعي، والجمع بين الأفراد من مختلف الثقافات والأعراق، في مشهد يعكس رسالة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في ترسيخ منهج التواصل البنّاء بين الشعوب».

نجاحات متوالية

بدوره، قال أحمد القبيسي، مدير قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي: «تشهد البطولة نجاحات متوالية وتجتذب حضوراً جماهيرياً من مختلف فئات المجتمع، وأتوقع لها مزيداً من النمو في المستقبل، ويأتي ذلك بفضل الجهود التي يبذلها الاتحاد، ليثبت أنه من بين أفضل الاتحادات الرياضية في الدولة».

ظهور مشرف

من جهته، قال ساجييف كوات: «تسعدني النتائج التي يحققها لاعبونا، وتشهد رياضة الجوجيتسو حالياً انتشاراً واسعاً في العالم، على مستوى الفرق والمنتخبات، بفضل الجهود التي تبذلها أبوظبي في الترويج لهذه الرياضة، سواء من حيث تقديم تجربة استثنائية ملهمة للجميع في نشر وتطوير اللعبة وصناعة وتأهيل الأبطال، أو تنظيم أقوى البطولات في العالم وفق أعلى معايير الجودة، فضلاً عن جهودها في السعي لاعتماد اللعبة بالمنظمات الدولية الرياضية الكبرى».

إلى ذلك، تتواصل الأنشطة المصاحبة وخيارات الترفيه المتنوعة في الحي الرياضي، ما يجعل من البطولة فعالية متكاملة تقدم أنشطة وفعاليات تلائم شرائح المجتمع.

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