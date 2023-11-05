الوصل يكرم السباحة ميرة الشحي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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قام كل من طارق الشحي ومحمد عمر الطاير عضوا مجلس إدارة نادي الوصل، بتكريم ميرة عبدالله الشحي بطلة سباحة الوصل والمنتخب الوطني، بعد حصولها على الميدالية الفضية في البطولة العربية السادسة للسباحة للسيدات، واللاعبة مرشحة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، لفئة أفضل رياضي إماراتي ناشئ.

وتم التكريم بحضور أحمد سعيد النعيمي مدير الألعاب الجماعية بنادي الوصل، ومروان الحتاوي مدرب السباحة، والطاقم الفني والإداري لفريق السباحة بنادي الوصل.

وكانت ميرة الشحي (16 عاماً)، أحرزت الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة، ضمن البطولة العربية السادسة التي أقيمت أخيراً في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، لتهدي الإمارات أول ميدالية عربية في فئة السيدات.

وأعربت ميرة عن سعادتها بالتكريم من إدارة نادي الوصل، بعد تحقيقها الميدالية الفضية الثانية في مسيرتها الرياضية، بعدما سبق وحققت الميدالية الفضية للسباق نفسه، في البطولة العربية للفئات العمرية في مصر العام الماضي.

وأكدت أن هدفها المشاركة في دورتي الألعاب الأولمبية في باريس ولوس أنجليس عامي 2024 و2028، وأوضحت أنها تركز في تحضيراتها الحالية لتحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق جدول فني تم إعداده بشكل مدروس.

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