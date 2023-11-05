13 ميدالية لـ «جوجيتسو شرطة أبوظبي» في بطولة فيينا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أحرزت أكاديمية القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجوجيتسو المركز الثاني في التصنيف العام ببطولة «EUROPE AJP NO GI»، والتي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا وحصدت 7 ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات)، كما حصدت 6 ميداليات ملونة (4 ذهبيات، وفضية، وبرونزية) خلال مشاركتها في بطولة «AJP TOUR VIENNA».

من جانبه، هنأ العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، فريق شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي عالمياً، مؤكداً الحرص على تعزيز موقع أبوظبي موطناً للجوجيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة الأبطال في هذه الرياضة والراغبين في التطور المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

تميز

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، أن تميز شرطة أبوظبي في بطولة الجوجيتسو «AJP» فيينا يعد ثمرة للاستعداد والتجهيز الجيد لتحقيق 13 ميدالية ملونة في بطولتين متتاليتين، موضحاً أن الفريق أظهر مستوى متميزاً في المشاركة بالمنافسات مع رياضيين عالميين من محترفي الجوجيتسو واستقطبت مشاركة مختلف الأندية والأكاديميات في فئات: الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

بدوره، أوضح المقدم راشد صغير البلوشي رئيس البعثة، أن البطولة تعد من البطولات الرياضية المهمة لتعزيز تصنيف أكاديمية شرطة أبوظبي للجوجيتسو لتصبح من الأوائل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك إعداد وتجهيز الرياضيين من المنتسبين ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مثل غراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

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