استقبال «وردي» لسيدات الرجبي بطلات آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظيت بعثة منتخب الإمارات لسيدات الرجبي باستقبال حافل بالورود لدى عودتها، أمس، بعد تحقيق إنجاز الفوز بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بالدولة، في البطولة التي اختتمت بالدوحة. وكان في استقبال البعثة محمد سلطان الزعابي، أمين السر العام لاتحاد الرجبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب ممثلي اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة.

وعبر محمد سلطان الزعابي، عن سعادته بالإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى؛ ما يبرهن على الجهد الكبير الذي يبذله اتحاد اللعبة على كل الأصعدة المحلية والقارية، وقال: إنجاز فوز منتخب السيدات بلقب كأس آسيا محصلة عمل كبير خلال السنوات الماضية، وصعدنا من المستوى الثالث إلى «النخبة القارية» خلال 3 سنوات، حيث كان المنتخب يحتل التصنيف الثالث على المستوى القاري، وسبق له تحقيق المركز الثاني في بطولة بوكيت، والمركز الثالث في جاكرتا، وتطور مستواه حتى حقق اللقب الآسيوي وتأهل للنخبة القارية في 2023 في إنجاز غير مسبوق، بفضل العمل الدؤوب وتضافر الجهود.

نقطة تحول

وقالت فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة بعثة المنتخب في البطولة: الإنجاز نقطة تحول في تاريخ رياضة الرجبي للسيدات في الإمارات، ودليل على العمل الجاد والاستعداد الجيد للمنتخب والإرادة القوية لتحقيق النجاح. وأضافت: بنات الإمارات تألقن في البطولة وأظهرن أداءً استثنائياً في المباريات، بفضل التدريب الجاد والإصرار على النجاح، وكانت مباراة نصف النهائي مع منتخب غوام فرصة للاعباتنا لتأكيد تفوقهن الواضح بفوز كبير والتأهل للنهائي، وواصلن جهدهن الكبير بالفوز على الهند، أقوى فرق البطولة، في النهائي.

فخر

وأعربت شوق أهلي، لاعبة المنتخب، عن فخرها بالأداء الاستثنائي للفريق، وقالت: عملنا بجد، والفوز باللقب نتاج التحضير الجيد وروح الفريق الرائعة. وقالت تارا كوني، لاعبة منتخب الإمارات: الإنجاز يعزز إصرارنا على تحقيق المزيد من النجاحات في رياضة الرجبي، ونحن متحمسات للمشاركة في بطولة سلسلة آسيا لسباعيات الرجبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز