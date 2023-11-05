«كاراتيه الإمارات» تأمل بتحقيق الإنجاز في بطولة آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تأمل «كاراتيه الإمارات» بتحقيق الإنجاز في بطولة آسيا الـ 21 المقرر لها في كازاخستان خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، والتي تشارك فيها خيرة منتخبات القارة الصفراء.

وغادرت بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى كازاخستان، وحظيت بوداع من قبل المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والذي أبدى ثقته العالية في مقدرة نجمات ونجوم الإمارات على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، مشيداً بما تحقق في البطولات السابقة، مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه هو نتاج عمل فريق واحد مؤلف من الاتحاد والأندية واللاعبين واللاعبات والإداريين والمدربين.

وتضم بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى البطولة الآسيوية، راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وأحمد سالم باصليب، مديراً، ووحيد حسيني ونادر بيجي وناصر حسيني، مدربين، واللاعبات، حوراء العجمي وسارة العامري وفاطمة خصيف وشيخة اليافعي وملك عبدالله وخديجة سعيد وهلا خالد بن حيدر، واللاعبين، راشد خليل وعبدالله أحمد وإبراهيم بخيت وعلي صالح البلوشي ومحمد أحمد العامري.

كما تضم البعثة، إبراهيم النعيمي، عضو مجلس اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، عضو لجنة التنظيم والمسابقات في الاتحاد الآسيوي، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، عضو لجنتي الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي، والحكم الدولي أمينة داشتي، ومحمود السيد، عضو لجنة التنظيم والمسابقات الآسيوية.

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