جولة «دي بي ورلد للغولف» تنطلق 16 نوفمبر

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت بطولة «جولة دي بي ورلد» العالمية للغولف عن الجمع بين الفائزين الثلاثة بمسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم، ومجموعة من أبرز لاعبي الغولف العالميين في فعالية رولكس للمحترفين، والهواة الثلاثاء 14 الجاري.

ويحظى الفائزون الثلاثة بفرصة اللعب، ضمن فريق الكرة الأكثر حظاً في العالم في فعالية رولكس للمحترفين والهواة، إلى جانب أحد أبرز المحترفين المدرجين في قائمة أفضل 50 لاعباً، ضمن بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية للغولف، التي ستنطلق خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الحالي.

التتويج

جرى تتويج لاعبي الغولف الهواة دافيد وارهام (نادي ملاعب جميرا 37 نقطة)، وميسون كيم (نادي أبوظبي سيتي 39 نقطة)، وهاشم شناعة (نادي الشارقة للغولف 41 نقطة)، بوصفهم لاعبي الغولف الرائدين في فئات الإناث والذكور والصغار في مسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم في عقارات جميرا للغولف،

وانطلقت مسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم عام 2011، وأصبحت إحدى أشهر المنافسات في مشهد الغولف المتنامي في الإمارات، ما يمنح الهواة فرصة مثالية للعب جنباً إلى جنب مع نجوم الغولف العالميين، بمن فيهم مات فيتزباتريك وتومي فليتوود وتيريل هاتون وفيكتور هوفلاند، إضافة إلى روري ماكلروي، وجون رام، ضمن البطولة الخامسة والختامية لسلسلة رولكس هذا الموسم.

وتستضيف المسابقة جميع اللاعبين الهواة الحاصلين على تصنيف هانديكاب رسمي معترف به من قبل اتحاد الإمارات للغولف، بحد أقصى قدره 28 ضربة هانديكاب للرجال والصغار، و36 ضربة للسيدات.

سعادة

وقال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» في منطقة الشرق الأوسط: «يسعدنا الترحيب باللاعبين الواعدين في منافسة رولكس للهواة، والمحترفين هذا العام، للاستمتاع بتجربة فريدة، تتيح لهم اللعب جنباً إلى جنب مع مجموعة من أبرز لاعبي الغولف في العالم، وتشكل مسابقة الكرة الأكثر حظاً في العالم مبادرة مفعمة بالحماس والتشويق، حيث تمنح جميع لاعبي الغولف الهواة فرصة مثالية للقاء نجومهم المفضلين، كما تسعدنا دوماً إقامة هذه الفعالية، بالتعاون مع نوادي الغولف المحلية، واتحاد الإمارات للغولف».

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