«المتحدي والواثق» يسيطران على ناموس الحول والزمول بالمرموم

المصدر: دبي - البيان

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سيطر شعارا «المتحدي والواثق» على قمة الأشواط الرئيسية لتحديات سن الحول والزمول، التي أقيمت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح أمس، وذلك ضمن سباقات المرموم، التي يشرف عليها وينظمها نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست نخبة الهجن العربية الأصيلة على مدار ستة عشر شوطاً، لمسافة ثمانية كيلو مترات.

وجاء الظهور قوياً في الشوط الأول للحول المحليات عن طريق «الشندغة» بألوان شعار المتحدي سالم سعيد منانة الكتبي، والتي حققت زمناً بلغ 13:06:0 دقيقة، وأضاف الشعار ذاته الناموس الثاني، وكان هذه المرة عن طريق «سلطانة»، التي تربعت على عرش الحول المهجنات، بعد أن وصلت لخط النهاية في توقيت بلغ 12:58:5 دقيقة.

وازدانت الصدارة في تحديات الزمول بشعار الواثق حمد راشد غدير الكتبي، الذي قاد «الزواري» لقمة الزمول المحليات في زمن وقدره 13:19:0 دقيقة.

وسجل الشوط الرابع والمخصص للزمول المهجنات الظهور الأول للأسطورة «مهند»، الذي نجح في حسم أولى معاركه في موسم سباقات الهجن بالمرموم بتوقيت وقدره 13:20:5 دقيقة.

«دجلة» و«مقداد»

دشنت هجن أبناء القبائل، بميدان المرموم، صباح أول من أمس، أول تحدياتها لمسافة ثمانية كيلو مترات، وذلك من خلال تحديات سن الثنايا، التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً، بمشاركة واسعة من الشعارات المختلفة، وأقيم السباق تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن.

وتمكن شعار الشاعر من حسم أولى المعارك،والتي خصصت للثنايا البكار المحليات، وذلك بواسطة «دجلة» لسعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي، والتي حسمت معركتها الشرسة في زمن وقدره 12:48:3 دقيقة.

أما ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات فقد ذهب إلى شعار منطقة المدام الكبير المملوك لسيف علي راشد سويلم، الذي قدم «وجدان»، التي سجلت زمناً بلغ 12:52:5 دقيقة.

وأهدى «مقداد» ناموساً جديداً إلى مالكه سيف أحمد محمد القبيسي، وذلك بعد حصده صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث بزمن وقدره 13:03:8 دقيقة.

وكان شعار الشبل سالم أحمد محمد دري الفلاحي هو صاحب الريادة والصدارة في رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات بواسطة «محراق»، الذي تمكن من الوصول لخط النهاية في زمن وقدره 12:53:2 دقيقة.

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