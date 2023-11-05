تحدي "قمم الإمارات" يختتم مرحلته الأولى بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك أكثر من 400 متسابق ومتسابقة أمس السبت في المرحلة الأولى من تحدي "قمم الإمارات"، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، على قمة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة.

ويهدف التحدي لتعزيز مكانة الإمارات في مجال رياضة التسلق والهايكينج لما تمتلكه الدولة من مقومات طبيعية ومسارات جبلية متنوعة مؤهلة لاستضافة هذا النوع من الرياضات.

وتضمن التحدي 4 فئات عمرية على مساري "الجري الجبلي" و"المشي/ الهايكنج"، من مختلف الجنسيات، وبلغت نسبة المشاركة النسائية أكثر من 35 %، وتجاوزت نسبة المشاركين الإماراتيين في المرحلة الأولى 75 % من إجمالي المشاركين.

وأطلق الشيخ عمر بن صقر القاسمي شارة بدء السباق للمرحلة الأولى من الجري الجبلي، بطول 10 كم على مسار قمة جبل جيس، وتلاه المشاركون في تحدي الهايكنج.

وحمل التحدي في دورته الأولى، التي انطلقت تزامنا مع يوم الاحتفال بيوم العلم في الدولة شعار "ارفعه عاليا.. ارفعه بفخر" احتفاء بعلم الدولة.

وأكدت خلود الجنيبي أمين عام اتحاد الرياضة للجميع، أن الجهة المنظمة اتخذت كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين، بمشاركة دوريات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وسيارات من الإسعاف الوطني في الإمارة، كما شهد التحدي نحو 60 متطوعاً من فريق زايد للبحث والإنقاذ وفريق أبو ظبي التطوعي، قدموا المساندة والدعم طيلة السباق.

وأوضحت أن التحدي يتيح للجميع من رياضيين محترفين وهواة المشاركة في باقي مراحله؛ حيث تنطلق المرحلة الثانية يوم السبت المقبل على جبل حتا في دبي، وينتقل بعدها بين 5 قمم جبال في الإمارات مرورا بجبل الرهام في الفجيرة بالمرحلة الثالثة في 18 نوفمبر الجاري ثم على قمة جبل الرابي بالشارقة في 25 نوفمبر، وانتهاءً بقمة جبل حفيت بمدينة العين في 2 ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز