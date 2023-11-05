غلا الحمادي : الإصرار والعزيمة وراء الذهبية الثانية في "عالمية أبوظبي للجوجيتسو"

المصدر: وام

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أعربت غلا الحمادي لاعبة الجوجيتسو عن سعادتها بما حققته من انجاز للمرة الثانية على التوالي في بطولة "أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو"، والمقامة حاليا بنسختها الثانية في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأكدت الحمادي “14 عاما” المتوجة بذهبية وزن 44 كجم أن حصولها على الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي في البطولة العالمية، لم يأت من فراغ، بل نتيجة تدريب شاق خلال الفترة الماضية، ودعم غير محدود من والدتها وشقيقتها لاعبتي الجوجيتسو أيضا".

وقالت " خضت نزالا صعبا للغاية وسط منافسة قوية ولكن رغبتي في التتويج بالذهبية الثانية كانت قوية، وتمكنت من تحقيقها، وتلك إحدى قيم رياضة الجوجيتسو التي تلهمنا الإصرار والتحدي للوصول للهدف المطلوب".

وأضافت " الجوجيتسو بالنسبة لي اسلوب حياة، أثر علي ايجابيا في دراستي، وساهم في تغيير نمط حياتي بشكل كبير، من ناحية ممارسة الرياضة أو النظام الغذائي الصحي".

وأكدت الحمادي أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على المشاركة في بطولة “أم الإمارات”، وكذلك في عدد من بطولات الفنون القتالية المختلطة بالإمارات.

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