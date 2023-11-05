سيدات الرجبي بطلات آسيا

المصدر: الدوحة- البيان

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في إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات، حقق منتخب سيدات الإمارات للرجبي، أمس، لقب بطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي المقامة في الدوحة، وتغلب على منتخب الهند 26 - 5 في النهائي، وكان منتخبنا وصل للمباراة النهائية بالفوز على منتخب غوام 26 - 5 في نصف النهائي، وقدمت اللاعبات أداءً استثنائياً خلال جميع مباريات البطولة.

وقالت فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي، إنّ الإنجاز يمثل نقطة تحوّل في تاريخ رياضة الرجبي للسيدات في الإمارات، ودليل على العمل الجاد والاستعداد الجيد للاعبات المنتخب والإرادة القوية للنجاح.

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