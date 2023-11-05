‏الجزيرة بطل الناشئات في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر نادي الجزيرة، منافسات فئة الناشئات في اليوم الثاني للنسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بصالة مبادلة أرينا، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، ونادي بني ياس في المركز الثالث.

وحضر المنافسات وتوّج الفائزات، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وأحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد السويدي، نائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية.

وتشهد البطولة اليوم، منافسات فئة الهواة (فوق 18 عاماً) من حملة الحزامين الأبيض والأزرق.

وقال عيسى هلال الحزامي، إنّ البطولة فعالية عالمية المستوى، سواء من حيث احترافية التنظيم، بقيادة عبد المنعم الهاشمي، أو عدد اللاعبين والدول المشاركة، وقال: من أكثر ما يميز البطولة، هو الحضور الجماهيري اللافت، لا سيما من العائلات، الذين يتوافدون لتشجيع أبنائهم وتحفيزهم، ويسهم هذا الاهتمام والتشجيع في المساهمة ببناء أجيال قوية، تملك مواصفات قيادية، وهذا بحد ذاته استثمار بالغ الأهمية للمستقبل.

وقالت أمل العفيفي: أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز لتنظيم هذه البطولة المتميزة في أبوظبي، بتفاصيلها المختلفة، وما تمثله من قيمة رياضية ومجتمعية، على حد سواء.

وأشادت العفيفي، باللوحة الرائعة للجماهير في المدرجات، ما يعكس ارتباطها الوثيق بهذه الرياضة التي دخلت كل بيت إماراتي، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد اللعبة، والمتصلة بتعزيز انتشارها. وثمّنت العفيفي، حرص الاتحاد على تعزيز الجانب المجتمعي في بطولاته، إذ إن الجوجيتسو تمثل مشروعاً وطنياً يستمد قوته من المشاركة المجتمعية الفاعلة، ونجح الاتحاد في إيجاد منصة مثالية تجمع مختلف الثقافات.

شعبية

وأكد محمد المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، مدير البطولة، أن أداء الناشئات القوي يعكس تنامي شعبية هذه الرياضة حول العالم، وقال: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمثل منصة مثالية لمساعدة اللاعبات على التألق وتحقيق أهدافهن في الرياضة.

وأشاد المرزوقي، بالأداء القوي للاعبات الإمارات والتطور المستمر لأدائهن، نتيجة الاستفادة من المقومات الكبيرة التي توفرها القيادة الرشيدة، والتي تمثل الضامن الأول لتألق بنات الوطن.

تألق

وعبرت الإماراتية، فاطمة الكثيري، لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو، عن سعادتها بحصولها على الميدالية الذهبية عن فئة الناشئات وزن 44 كلغم. وتقدمت بعظيم الامتنان إلى القيادة الرشيدة واتحاد الجوجيتسو، لتوفير كل مقومات النجاح لبنت الإمارات، ما أهّلها إلى التألق، وتحقيق الانتصارات محلياً ودولياً.

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