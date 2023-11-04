ختام «الإمارات للتزلج على الماء» على كاسر الأمواج غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وأيضاً الويك سيرف، وهي ركوب الأمواج ضمن تفاصيل البطولة نفسها. وتنطلق منافسات التزلج على الماء بأربع فئات مختلفة، هي فئة الناشئين، السيدات، المبتدئين والمحترفين، كما تنطلق المنافسة على مراحل من خلال التصفيات المختلفة والتحديات التي يضمها جدول البطولة.

منافسات

وتأتي منافسات هذه البطولة الحديثة كي تضفي قوة على أجندة الموسم البحري للنادي وما يقدمه من بطولات وتحديات بحرية مختلفة، وهو الموسم السادس لبطولات التزلج على الماء على التوالي في بطولات النادي البحري.

ووصل عدد المسجلين والمشاركين في مختلف الفئات إلى أكثر من 50 متسابقاً ومن دول مختلفة، حيث تحظى هذه المنافسة باهتمام عالمي كبير من محبي هذه الرياضة وعشاق التزلج على الماء، وتحضر اليوم جنسيات من دول الإمارات، بريطانيا، البحرين، الهند، مصر، كولومبيا، اليونان، كندا، السعودية، أمريكا، هولندا، فرنسا، فنلندا، تشيك، جنوب أفريقيا بلغاريا.



تحية

من جانبه، وجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي التحية لكل المشاركين، معرباً عن السعادة الكبيرة بأن يصل عدد الجنسيات إلى قرابة الـ 16 جنسية مشاركة في الحدث القوي، وهو ما يزيد من أهمية البطولة وشعبيتها.

وأكد الظاهري، أن كاسر الأمواج وجهة مهمة للمنافسة والتحدي بين كل المتسابقين للظفر بألقاب البطولة، مشدداً على أن الشباب سيجد فرصة كي يبدع ويقدم أفضل ما لديه على المياه في المنافسة، وقال: وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء واحتساب النقاط في الوقت نفسه للتعرف على المراكز التي وصلوا إليها، هناك حركات عدة وكثيرة تقوم بتحديد الفائز من خلال سير الاستعراض.

مدة

وضمن لوائح البطولة، يعطى لكل متسابق مدة زمنية هي خمس دقائق كي يقدم أفضل ما لديه من استعراض، ويشكل العماد الرئيسي للمسابقة على قيام المتسابق بالتحكم في قيادته والتزلج على الماء وسط سرعات متراوحة وحسب نوع القارب الذي يقوم بسحب المتسابقين على المياه، ننتظر أن نشاهد تجربة فريدة من نوعها وحماساً قوياً في سباق الغد، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال وتفاعل من الجماهير في مشاهدة ومتابعة أحداث المنافسة. ومن المقرر أن تختتم المنافسة اليوم، حيث يتم تتويج الفائزين والأبطال في الختام.

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