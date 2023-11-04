«دولي بناء الأجسام» يمنح الفجيرة الوسامين الذهبي والفضي

المصدر: متابعة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت إمارة الفجيرة إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها العالمية، وذلك بمنح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الوسام الذهبي للمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الفجيرة للصناعة والاقتصاد في الفجيرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر اند مسز وورلد»، كما تم منح خليل معروف مدير البطولة الوسام الفضي، وذلك في ختام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والتي أقيمت الخميس الماضي في سانتا سوزانا في برشلونة في إسبانيا، بحضور ممثلي جميع الأعضاء في الاتحاد الدولي وأعضاء المكتب التنفيذي.

يأتي تكريم إمارة الفجيرة بالإنجاز الحالي تثميناً للجهود المتميزة والمستمرة التي تبذلها الفجيرة منذ سنوات عدة خلال استضافتها وتنظيمها بطولات بناء الأجسام العالمية، وتزامناً مع النجاح التنظيمي للنسخة الماضية لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر اند مسز وورلد» ومنحها جائزة أفضل تنظيم لبطولة في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي أكتوبر الماضي.

إنجاز

من جانبه، أهدى محمد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للدعم المستمر الذي مهد لحضور اسم الفجيرة، في قطاع الرياضة عالمياً بشكل لافت، كما ثمن الرعاية الدائمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وكذلك الدعم اللامحدود لسمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، مما ساهم في تحقيق الفجيرة إنجازات عالمية ومنها في الجانب الرياضي، واصفاً الإنجاز الحالي أنه يأتي استكمالاً لفوز إمارة الفجيرة أكتوبر الماضي بلقب «الفجيرة عاصمة العالم لبناء الأجسام»، كما ثمن الجهود التي بذلها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمتابعة مباشرة ودعم للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مما ساهم في تميز الفجيرة وجعلها تحظى بتكريم الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز