4 أيام من متعة السيارات في مرعب مع الاستعراض الحر والرملي

المصدر: الظفرة - البيان

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اعتمد نادي ليوا الرياضي أجندة مهرجان الاتحاد، الذي سينطلق في منطقة تل مرعب على مدار أربعة أيام متواصلة ابتداءً من الثاني وحتى الخامس من ديسمبر المقبل، وسيضم المهرجان فعاليات متميزة للسيارات، وهي الاستعراض الحر، وأيضاً الاستعراض الرملي.

وفتح النادي باب التسجيل في مختلف مسابقات مهرجان الاتحاد، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين الـ70 متسابقاً في فئات الاستعراض المختلفة، وأيضاً المشاركة من مختلف دول الخليج في منافسات الاستعراض.

وستنطلق منافسات الاستعراض الحر في حلبة مرعب على مدار يومين، ثم تقام تحديات الاستعراض الرملي على تل مرعب يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل، وهي الفترة نفسها التي ستشهد الاكتمال التام لكل المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في منطقة تل مرعب.

وينظم نادي ليوا الرياضي بشكل سنوي مهرجان الاتحاد احتفاءً بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتزامن موعد إقامتها مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وذكرى قيام الاتحاد.

ويأتي مهرجان الاتحاد كي يكون علامة مستمرة وحاضرة في المنافسات والبطولات التي ينظمها نادي ليوا على مدار العام، وكي يصاحبه الكثير من الإقبال والمشاركة في البطولات التي تقام من خلاله، وكانت أول نسخة من المهرجان قد انطلقت في موسم 2016، وشهدت نجاحاً كبيراً وإقبالاً على المشاركة كي تستمر إقامة المهرجان بنجاح منذ ذلك الموسم.

من جانبه، أكد عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن تمديد الاحتفال بيوم الاتحاد لأربعة أيام كي تكون الفرحة متواصلة، والاحتفاء مستمر للنادي بهذه المناسبة، وقال: نعمل في نادي ليوا على تسجيل حضورنا بشكل أكبر في كل احتفالات ومناسبات الدولة، وبالتالي فكرة مهرجان الاتحاد هي فكرة كبيرة وتقدم المشاركة المطلوبة بالنسبة لنا كنادٍ من خلال الاحتفالات المختلفة في الدولة، الفكرة أثبتت نجاحها الكبير في السنوات الماضية، واستمر النجاح حتى الآن بثبات إقامة المهرجان. وعن المنافسات قال القبيسي: تعد هذه الاستعراضات من أكثرها رواجاً بين الشباب وإقبالاً على المشاركة؛ ولذلك رغبنا في أن تكون هي البطولات والرياضات المعتمدة في المهرجان، دوماً ما نرى أعداداً كبيرة من المتسابقين تقبل على المشاركة والتسجيل، خاصة وأنها تقدم لهم المتعة المطلوبة في الإطار القانوني للرياضة.

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