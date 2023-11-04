محمد الحبتور: سنستمر في تنظيم البطولات على مدار العام

المصدر: دبي ـ البيان

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تختتم، مساء غد الأحد، بطولة الحبتور للبادل التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي برعاية محمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، بمشاركة 176 لاعباً يمثلون 22 فريقاً.

وشهدت مباريات أمس منافسات قوية ونتائج مثيرة، حيث فاز فريق «المملكة» على حساب «أرينا بادل» بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وفاز فريق «أوكسجين بادل» على فريق «دبليو اي ايه» بمجموعتين دون رد وبالنتيجة نفسها فاز «بادل بلس» على «كيه بي دي».

من جانبه، أكد حبتور الحبتور المشرف العام على البطولة استمرار مركز الحبتور الرياضي في تنظيم المزيد من بطولات البادل على مدار العام، ما يعكس مكانة اللعبة وانتشارها الواسع في دبي، وتعزيزاً للجهود التي تبذلها حكومة دبي لجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع، لا سيما أن رياضة البادل تناسب مختلف الأعمار.

على جانب آخر، أعرب اللاعبون المشاركون عن سعادتهم بالمستويات القوية للبطولة، وقال عبدالله آل علي كابتن فريق الفجيرة: البطولة جاءت ناجحة بكل المقاييس وأقيمت في أجواء تنافسية رائعة، مثنياً على التسهيلات التي قدمها المركز الرياضي للحبتور لكل المشاركين وعلى جودة الملاعب والتجهيزات الممتازة.

كما أشاد محمد الشامسي نجم فريق «ارينا بادل» بما حظيت به البطولة من نجاح تنظيمي، مشيراً إلى أن المنافسات شهدت مشاركة نخبة من اللاعبين المواطنين الواعدين الذين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل القريب.

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