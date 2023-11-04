رالي دبي الصحراوي يحسم لقب كأس العالم يومي 10 و12 نوفمبر

المصدر: البيان

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تستضيف دبي الأسبوع المقبل ختام بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (باها) من خلال تنظيم النسخة السابعة من رالي دبي الصحراوي، يومي 10 و12 نوفمبر الجاري.

يقام الرالي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تتسابق أفضل فرق العالم على كثبان دبي الرملية لحسم المراكز النهائية.

وتنطلق النسخة المحدثة من الرالي هذا العام في دبي فستيفال سيتي يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر، حيث تقام لأول مرة المرحلة الاستعراضية في الفترة المسائية مما يتيح الفرصة للمشاهدين لمتابعة المتسابقين قبل بداية الرالي يوم السبت.

وأصبح رالي دبي الصحراوي الجولة الأخيرة والحاسمة لبطولة كأس العالم للسيارات والدراجات النارية بعد إلغاء جولة باها الأردن.

ويتصدر السائق المخضرم ناصر العطية بطل العالم للراليات الطويلة، بطل داكار، قائمة المرشحين، كما أنه سيواجه عدداً من النجوم مثل يزيد الراجحي بطل العالم لعامي 2021 و2022 والأرجنتيني خوان كروز الذي جاء خلف ناصر العطية في الجولة الافتتاحية بالمملكة العربية السعودية هذا العام.

وعلى مستوى الدراجات النارية تراجع البطل الإماراتي محمد البلوشي إلى المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة كأس العالم بعد أن كان متصدرا الترتيب منذ بداية الموسم و ذلك بعد تعرضه إلى عدة مشاكل تقنية خلال الجولة السابقة في البرتغال.

وسيكون رالي دبي الصحراوي محط الأنظار، حيث سيتم من خلاله حسم لقب بطولة كأس العالم في الدراجات النارية.

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