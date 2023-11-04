«يوم العلم للشطرنج» تنطلق اليوم بنادي الثقة للمعاقين

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق مساء اليوم، بطولة يوم العلم للشطرنج الخاطف، التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

يشارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة يمثلون أندية: الثقة للمعاقين، والشارقة الثقافي للشطرنج، والذيد، والبطائح، والحمرية، ومليحة، وخورفكان، والشطرنج والثقافة للفتيات، حيث تهدف البطولة إلى اكتشاف وتحديد مستويات المواهب الجديدة وغير المصنفين في رياضة الشطرنج وتنمية روح المنافسة بين اللاعبين المشاركين.

من جانبه، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن رياضة الشطرنج من الرياضيات الجديدة التي ضمها النادي، ولاقت إقبالاً كبيراً من أعضاء النادي من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المشاركات هو تدريب وتطوير القدرات الذهنية والبدنية والاجتماعية والنفسية لذوي الإعاقة، وزرع الثقة بالنفس للاعبين المشاركين، مما يدفعهم للتفاعل الإيجابي نحو النجاح والتنافس وتنمية الفكر الإبداعي للتأكيد على قدرتهم بالقيام بكل الألعاب الرياضية المختلفة، كما تساهم البطولة بالتعريف الجيد والإيجابي بفوائد وميزات لعبة الشطرنج ونشرها بصورة أكبر بين فئات المجتمع المحلي.

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