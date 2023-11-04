نادي الظفرة يدعم «جوجيتسو الفتيات» بمواهب مدرسية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي الظفرة عن خطته لتطوير فريق «الجوجيتسو النسائي» بالنادي من خلال استقطاب لاعبات موهوبات من المراحل العمرية بمدارس منطقة الظفرة، والتسويق للعبة، وضم كوادر تدريبية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكدت ميثاء المزروعي، المسؤولة الإدارية عن قطاع مدينة زايد، أن النادي استقطب خلال الفترة الماضية 20 فتاة في المراحل العمرية المختلفة عن طريق المدارس، ويوفر لهن متطلبات تعزيز مستواهن، بهدف دعم المنتخبات بأفضل اللاعبات.

وقالت أعرف جيداً الشغف بهذه الرياضة من خلال ممارستي السابقة التي منحتني فرصة المشاركة في العديد من البطولات الدولية، ولاحظت اهتمام اللاعبات بالانضمام للنادي بدعم أولياء الأمور، ولدينا في مدينة زايد 30 لاعبة في الفئات المختلفة، إضافة لـ20 فتاة في مركز النادي بالمرفأ، ونتطلع لنشر اللعبة في المناطق الأخرى بمنطقة الظفرة.

وأشارت إلى مشاركة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة من النادي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقال نصرالدين القبرصلي المدرب العام للنادي، إن إحراز 11 ميدالية (3 ذهبيات، و7 فضيات، وبرونزية) بمنافسات الذكور في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، يعكس قيمة العناصر الواعدة في النادي.

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