«زايد العليا لأصحاب الهمم» تحتفي بأبطال «بارالمبية هانغتشو»

المصدر: دبي - البيان

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أقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حفلاً لتكريم فرسان الإرادة نجوم المؤسسة أعضاء منتخباتنا الوطنية، أصحاب الإنجازات والمشاركين في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية التي استضافتها مدينة هانغتشو بالصين، وأحرز رياضيو الإمارات في هذه الدورة 8 أرقام قياسية جديدة على مستويات مختلفة، و11 ميدالية «4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات»، منها 8 ميداليات ملونة لأبطال المؤسسة بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين، كما حصد لاعبنا الرامي عبيد الدهماني بطاقة تأهل جديد إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة من خلال نتائجه في «البارالمبية الآسيوية» ليرفع عدد ممثلي الإمارات في «باريس 2024».

حصاد

ونجح أبطال المؤسسة في حصد 8 ميداليات، حيث أحرز بطلنا البارالمبي عبدالله سلطان العرياني ذهبية «رماية البندقية R7 50m SH1»، وبرونزية أخرى في «رماية بندقية السكتون 50M R6 SH1»، وذهبية للاعبة نورة الكتبي «ألعاب القوى - الجلة»، وفضية للاعبة ذكرى الكعبي «ألعاب القوى - الصولجان»، وبرونزية أخرى للاعبة نفسها «ألعاب القوى - الجلة»، وفضية للاعب سيف الظاهري «رماية بندقية السكتون R9 SH2 50m»، وبرونزية للاعب سيف محمد النعيمي «رماية بندقية هوائية R3 10m SH1»، وفضية للاعب محمد الكعبي «ألعاب القوى - الجلة».

حضور

شهد الحفل الذي أقيم بالصالة الرياضية لنادي العين لأصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة العين، عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وعبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، وأعضاء بعثة منتخبنا الوطني، ومنتسبو المؤسسة وأسرهم، ولفيف من قيادات المؤسسة، وجرى خلاله تطويق أعناق الأبطال بالورود

من جهته، أشاد عبدالله الكمالي بنتائج رياضيينا المشاركين بالدورة، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على اهتمامها الدائم بفرسان الإرادة ودعمها اللامحدود، ولولا هذا الدعم لما وصلنا لهذه الإنجازات، وهنأ أبطال مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وبعثة منتخباتنا الوطنية، وأضاف: «شكراً لكل من أسهم في تحقيق كل الإنجازات الرياضية لأصحاب الهمم، شكراً لكل الأسر وللكوادر الفنية والإدارية الذين كانوا الداعم القوي لهؤلاء الأبطال في مسيرتهم، هم شركاء في هذا الإنجاز.

فخر

وأكد الكمالي أن رياضة «أصحاب الهمم» الإماراتية قادرة على مواصلة حصد الإنجازات في كبرى المحافل العالمية، والمنافسة لاعتلاء منصات التتويج، مشيراً إلى أن إنجاز أبطال المؤسسة مثار فخر واعتزاز وتقدير، ونتمنى لهم الاستمرار في البذل والعطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات في الدورة البارالمبية المقبلة «فرنسا 2024».

من جانبهم، أعرب أبطالنا عن سعادتهم الكبيرة بتلك المبادرة الإنسانية من جانب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ووجهوا التحية والتقدير للمؤسسة ولإدارتها على تكريمهم الذي أتى سريعاً، وأشادوا بما تحقق من إنجاز والمشاركة الناجحة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، كما أكدوا عزمهم على استمرار بذلهم كل الجهود لمواصلة مسيرتهم الناجحة والعمل على رفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المنافسات والمحافل الرياضية.

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