برصيد 46 ميدالية (16 ذهبية و10 فضيات و20 برونزية).. منتخب فرنسا يحتفظ بلقب بطولة "المحاربين القدامى"

المصدر: وام

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احتفظ منتخب فرنسا للجودو بلقب بطولة أبو ظبي للمحاربين القدامى، التي أقيمت بصالة "جامعة السوربون" في أبو ظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي.

أقيمت البطولة ضمن بطولات أبو ظبي العالمية الثلاث التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، تحت إشراف الاتحاد الدولي، بدعم مجلس أبو ظبي الرياضي.

وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة بطولة المحاربين القدامى للسيدات بمشاركة 121 لاعبة من 33 دولة، من أصل 63 دولة ضمتهم بطولة أبوظبي المحاربين القدامى من الجنسين.

وجاءت صدارة منتخب فرنسا لبطولة المحاربين برصيد 46 ميدالية (16 ذهبية و10 فضيات و20 برونزية)، وتلاه منتخب البرازيل برصيد 27 ميدالية (9 ذهبيات و7 فضيات و11 برونزية)، ومنتخب كازاخستان برصيد 39 ميدالية (8 ذهبيات، و11 فضية و20 برونزية).

واحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في ترتيب الدول العربية، بفضل فوز لاعبته حورية عمور بذهبية وزن 57 كجم، وزميلها حفيظ بو هلة بالبرونزية.

وشهد اليوم الختامي تكريم لجنة المحاربين القدامى في الاتحاد الدولي للجودو للاعبة فرنسا فرانسواز دوفريسن، لتفانيها في تطوير رياضة قدامى المحاربين للجودو، ودعم مشاركة المرأة في البطولات منذ عام 1966.

وتسلم سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الامارات للجودو رسالة من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، أشاد خلالها بنجاح البطولات الثلاث، والجهود الكبيرة التي بذلت، وتوافر البنية التحتية المتكاملة.

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