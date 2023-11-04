منتخب كازاخستان .. صدارة «أبوظبي للمحاربين القدامى» للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ منتخب كازاخستان للجودو على صدارته لبطولة أبوظبي للمحاربين القدامى، التي اختتمت في صالة «جامعة السوربون» بأبوظبي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة وسط إشادة عالمية لحسن التنظيم والتنسيق والضيافة.

8 ذهبيات

وجاءت صدارة منتخب كازاخستان، الذي شارك في البطولة بعدد 146 لاعباً ولاعبة، برصيد 8 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و16 ميدالية برونزية، وجاء في المركز الثاني منتخب البرازيل الذي شارك في البطولة بعدد 44 لاعباً و7 لاعبات، برصيد 8 ميداليات وفضيتين و9 ميداليات برونزية، وفي المركز الثالث منتخب فرنسا برصيد7 ذهبيات و8 فضيات و14 برونزية، وحقق المنتخب السعودي المركز 29 في الترتيب العام وصدارة المنتخبات العربية.

المشاركة في البطولة التي ضمت المنتخب التونسي الذي شارك بلاعبه المقيم حسن موسى، الذي نال الميدالية الفضية، كحال المنتخب الجزائري الذي أحرز له الميدالية الفضية حفيظ أبو هلة.

وكانت جولة أول من أمس، شهدت تصفيات مثيرة وقوية بين الأبطال، وكان لطاقم التحكيم العربي النصيب الأكبر في إدارة مباريات الجولة الرجالية وضم 3 حكام من اتحاد الإمارات.

وشارك في تتويج الفائزين ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، بجانب عدد من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز