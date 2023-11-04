«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل الناشئين في «عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فئة الناشئين «بنين» في النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجاءت أكاديمية كازاخستان الوطنية بالمركز الثاني، ونادي العين ثالثاً.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وسارة إبراهيم شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وفهد الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وخالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» بالإنابة.

شهد اليوم الأول نزالات حافلة بالقوة والتشويق والحماس، وقدم ناشئو الجوجيتسو أداء قوياً ومميزاً وسط إقبال جماهيري، ملأ المدرجات، فيما أسهمت هتافات المشجعين في تحفيز اللاعبين، وشحذ هممهم لتقديم مستويات فنية متقنة، والتنافس على ذهب البطولة في عاصمة الجوجيتسو العالمية.

وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي موطناً عالمياً للعبة، ونجاحها في توفير منصة نموذجية، تستقطب أفضل المواهب الناشئة على مستوى العالم للتنافس على أرض أبوظبي، ولعل الأمر اللافت يكمن في مشاركة كبيرة للأكاديميات من خارج الدولة، لا سيما من دول مثل البرازيل وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والولايات المتحدة والأردن وكازاخستان وكندا والمملكة العربية السعودية والكويت، بعضها شارك في نسخ سابقة من البطولة، والبعض الآخر يشارك للمرة الأولى حرصاً منهم على الوجود في الحدث الأبرز على خريطة الجوجيتسو العالمية».

وأشاد البطران بالأداء القوي للاعبين الإماراتيين، ما يؤكد الدور الكبير، الذي تقوم به الأندية والأكاديميات المحلية في تأهيل وإعداد اللاعبين واللاعبات وتجهيزهم للمنافسة على أعلى المستويات، بالاعتماد على أفضل الأجهزة التدريبية والفنية على مستوى العالم، مؤكداً أن نتائج منافسات اليوم تعكس هذا الواقع المميز، وامتلاك الدولة قاعدة راسخة من الشباب القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات في المستقبل.

وأضاف: «نترقب الكثير من المنافسات الشيقة في الأيام المقبلة مع قرب انطلاق مسابقات فئات الهواة والأساتذة والمحترفين، مع نخبة من نجوم العالم، للمنافسة على لقب بطولة الجوجيتسو الأكبر عالمياً».

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