«هايك آند فلاي» تزيّن سماء دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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رسم المتسابقون، لوحة رائعة زينت سماء دبي في منطقة جميرا، خلال منافسات الجولة الأولى من النسخة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بمشاركة 40 متسابقاً من 16 دولة حول العالم.

واستمتع الجمهور، الذي احتشد على شاطئ الميناء السياحي بالجميرا، بالعروض الجميلة التي قدمها المتسابقون، في أجواء يطغى عليها الحماس والمرح. وتشير النتائج الأولية من منافسات الجولة الأولى للبطولة، إلى رغبة المتسابقين في تحقيق أرقام قياسية في النسخة الثانية.

وتعد جولة دبي، التي اختتمت منافساتها واحدة من بين 5 جولات، وتنتقل منافسات الجولتين الثانية والثالثة إلى إمارة رأس الخيمة غداً وبعد غد، حيث تقام على التوالي على قمتي جبل ينس، وجبل جيس، بينما سيكون عشاق اللعبة على موعد مع الجولة الرابعة بجبل الفاية بالشارقة الأربعاء المقبل. وتُختتم البطولة السبت المقبل بالجولة الخامسة والأخيرة، حيث يحلق المتسابقون في سماء مدينة حتا للمرة الأولى.

أجواء تنافسية

وأعرب يوسف حسن الحمادي، مدير اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته البالغة بالأجواء التنافسية القوية، التي شهدتها الجولة الأولى من البطولة، وبالحضور الجماهيري الكبير، مثنياً على المستوى الفني للمتسابقين سواء المحليين أو الدوليين.

وأشار الحمادي، إلى أن تنوع بيئة الإمارات وتضاريسها ومعالمها السياحية، التي تم اختيارها بعناية أضفت المزيد من الجمال على المنافسات وأثرت الحدث.

وأكد الحمادي، أن الإمارات بما تمتلكه من كوادر وطنية، قادرة على تنظيم أضخم الفعاليات الرياضية، كما أن العمل بروح الفريق الواحد يضاعف من النجاحات، التي تحققها البطولات.

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