124 لاعباً ولاعبة في «الفجيرة للريشة الطائرة» اليوم

المصدر: متابعة - عدنان الغربي

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تنطلق اليوم بطولة الفجيرة الأولى للريشة الطائرة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للعبة، ضمن روزنامة البطولات المحلية المقرر إقامتها في مناطق مختلفة في الدولة على مدار الموسم الرياضي.

ويشارك في البطولة، التي تقام في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة 124 لاعباً ولاعبة يمثلون 5 فئات عمرية، تشمل المراحل السنية تحت 11 و13 و15 و17 عاماً وفئة العموم، وذلك بهدف تطوير مستوى اللاعبين المواطنين وتحسين قدراتهم الفنية والبدنية.

وأكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن الاتحاد يتطلع لاستكمال موسم 2023، والاستمرار في مسيرة النجاح للارتقاء باللعبة، وأن يكون من الاتحادات المتميزة فنياً وإدارياً، مثمنة دعم الهيئة العامة للرياضة لأنشطة الاتحاد وبرامجه، وتوفير جميع الإمكانات في مجمع زايد الرياضي، من أجل نجاح البطولة والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين استعداداً للمعسكر الخارجي في الهند خلال ديسمبر المقبل، والبطولة العربية للريشة الطائرة في المملكة العربية السعودية نهاية يناير 2024.

وقالت: «يحرص اتحاد الريشة الطائرة على تكثيف جهوده لنشر اللعبة، وتطوير مستوى اللاعبين المواطنين والمقيمين، من خلال زيادة عدد الفعاليات والبطولات ضمن مسابقات الموسم الرياضي 2023، واستحداث مسابقات جديدة للمراحل السنية».

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