مشاركة واسعة في افتتاح «الحبتور للبادل»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الافتتاحي من النسخة الأولى لبطولة الحبتور للبادل، والتي ينظمها مركز الحبتور الرياضي، وتستمر حتى يوم غد، مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين.

وضمنت ثلاثة فرق تخطي الدور الـتأهيلي، وهي «بادل ايه أي» بعد فوزه على «تي سي سي»، كما فاز فريق «بادل كيه بي دي» على فريق «ميدان»، وفاز فريق «أي بادل» على فريق «أي اس دي».

وأكد حبتور الحبتور، المشرف العام على البطولة، أن النجاحات الفنية والتنظيمية والإقبال الكبير، يفرض علينا مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة لتنظيم المزيد من البطولات، ورفع قيمة الجوائز.

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