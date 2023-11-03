طارق بن فيصل القاسمي ينال الدرجة الثالثة بالحزام الأسود للجوجيتسو

المصدر: دبي - وام

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حقق الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، الحائز على الحزام الأسود في الجوجيتسو، مؤخراً إنجازاً بحصوله على الدرجة الثالثة للحزام الأسود بفضل تقدمه في اكتساب مهارات الفنون القتالية على المستوى العالمي.

وقام بتقليده هذه الدرجة الخبير ليو فييرا أحد أبرز المقيمين والمدربين عالمياً والحائز على بطولات عالمية عدة.

وقدم عدد من أشهر الرياضيين في العالم، التهنئة للشيخ طارق بن فيصل القاسمي على الإنجاز.

وحصل الشيخ طارق بن فيصل القاسمي على الميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية وميدالية الفضية في بطولة العالم لـ«النو جي» في عامي 2014 و2015، التي أقيمت في لوس أنجليس، الولايات المتحدة، كما حقق الميدالية الذهبية في بطولة أبوظبي غراند سلام في لندن عام 2016.

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي: إن الحصول على الشريط الثالث في حزام أسود في الجوجيتسو يعد إنجازاً ويؤكد تألقه في رياضة الجوجيتسو ويجعله يشعر بالسعادة والفخر، وهو تتويج لسنوات من الجهد والالتزام.

وأشار إلى وجود فرصة للتعلم من الرياضيين والمدربين المرموقين.

إشادات

ومن جانبه، قال ماركوس ألميدا (بوتشيشا)، بطل العالم في الجوجيتسو و«ايه دي سي سي»، عدة مرات وعضو قاعة مشاهير الاتحاد الدولي للجوجيتسو: نهنئ الشيخ طارق بن فيصل القاسمي حصوله على الشريط الثالث بجدارة على حزامه، حيث قام بعمل رائع خلال رحلته مع الجوجيتسو.

قال روبرتو دي أبرو، بطل العالم في (No-Gi ) 7 مرات: «إن الشيخ طارق بن فيصل القاسمي يستحق الشريط الثالث، وهو شهادة على تفانيه في الفنون القتالية، وترك التزامه بالتعلم وشغفه بالتدريس تأثيراً إيجابياً على كل من تعامل معه في هذه الرياضة».

وقال روجر جرايسي، وهو مقاتل عالمي متقاعد في الفنون القتالية المختلطة «ام ام ايه»، ورياضي محترف سابق في الجوجيتسو، أهنئ الشيخ طارق القاسمي على الإنجاز، وهو تقدير مستحق.

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