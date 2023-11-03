دبي البحري.. إحتفالية معبرة في قلب "هاربور ماريناس"

المصدر: البيان

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شكل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لوحة معبرة بمناسبة الاحتفال بـ(يوم العلم) الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، في الساحة الرئيسة في مقر واجهة دبي هاربور بالتعاون مع دبي هاربور ماريناس ومشاركة نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).

وازدانت واجهة «دبي هاربر» الوجهة المتكاملة لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، باجواء مميزة حيث إزدان الموقع بأعلام الدولة وشعارات المؤسستين إضافة إلى زوارق «آسياد البحار» التي حلق بها سفراء الامارات نجوم فيكتوري في المحافل وأعالي البحار العالمية رافعين رأية الوطن ومسطرين أروع الملاحم البطولية في الرياضات البحرية.

حضر الإحتفال وقام برفع العلم محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وياسر سرور مدير الامن في شركة شمال وجاكي غيراولت المدير العام لنادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) والبطل العالمي محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية إلى جانب مديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي ودبي هاربور ماريناس

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن الاحتفال بـ«يوم العلم» يجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ، كما يمثل تجديداً للولاء للقيادة الرشيدة وتجسيداً لصورة مشرقة تخفق فيها أعلى المقار ومباني المؤسسات الحكومية والوطنية وفوق كل البيوت تأكيداً على الحب والولاء للقيادة الرشيدة وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

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