تحديا دبي الجنوب للدراجات الهوائية و الجري ينطلقان الأحد ضمن "تحدي دبي للياقة"

المصدر: وام

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تشهد أجندة فعاليات "تحدي دبي للياقة " هذا العام إضافة فعاليتين جديدتين هما "تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية" و"تحدي دبي الجنوب للجري" حيث تم فتح باب التسجيل للراغبين في التسجيل في للمشاركة في هذه الفعالية التي ستنطلق الأحد المقبل .

وتشكل هذه الفعاليات الجديدة فرصة للمشاركين لتنشيط أجسادهم واستكشاف مجتمع دبي الجنوب النابض بالحياة والمساهمة في مسيرة المدينة المستمرة والتي تسعى من خلالها نحو نشر وتعزيز الصحة واللياقة البدنية.

وستنطلق فعاليات "تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية" يوم الأحد من الساعة 7:00 صباحاً حيث سيجتمع المشاركون في المبنى الرئيسي لدبي الجنوب لينطلقوا بعد ذلك في رحلة عبر المسار المصمم بدقة والذي يتألف من طرق مسطحة ومفتوحة تحيط بمطار آل مكتوم الدولي.

وستقدم هذه التجربة الفريدة للدراجين المشاركين فرصة استكشاف مجتمع دبي الجنوب الحديث والنابض بالحياة عن قرب حيث يمكن للمشاركين اختيار مسار من اثنين أحدهما يبلغ طوله 40 كيلومتراً والآخر يبلغ طوله 80 كيلومتراً حيث يحتاج إلى جهد مضاعف وتحد أكبر وصمم للدراجين الذين يتمتعون بمستوى قدرات ولياقة بدنية أعلى ومن يريدون المزيد من التحدي.

ويبدأ "تحدي دبي الجنوب للجري" يوم الأحد في تمام الساعة 4:30 مساء والذي سينطلق أيضاً من المبنى الرئيسي لدبي الجنوب ويشكل تجربة فريدة للعدائين من جميع المستويات.

ويعد المسار المسطح والسريع المحيط بمشروع دبي الجنوب مثالياً للمتسابقين لأول مرة أو أولئك الذين يريدون تحقيق أفضل النتائج على المستوى الشخصي وتشمل الفعالية العديد من المسارات بطول 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات ما يضمن مشاركة جميع أفراد العائلة في هذه الفعالية وإطلاق العنان لقدراتهم الرياضية.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: .. تهدف مبادرة تحدي دبي للياقة إلى بناء مستقبل أكثر صحة لسكان دبي وزوارها من خلال إلهام الأفراد لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وتعزيز ثقافة اللياقة البدنية وجودة الحياة لدى الجميع..ومن خلال إنشاء فعاليات عالمية المستوى مع شركاء مثل دبي الجنوب فإننا نسعى إلى تمكين المشاركين من الانطلاق في رحلة نحو اكتساب عادات أكثر صحة بما يتماشى مع رؤية جعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم. انضموا إلينا في فعاليات الجري والدراجات الهوائية من أجل إنشاء مجتمع نابض بالحياة والنشاط حيث تدفعنا كل خطوة إلى الوصول إلى غدٍ أكثر إشراقاً ولياقة".

من جانبه قال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: "سعداء بإنضمام هذا الحدث إلى فعاليات تحدي دبي للياقة لاسيما وأن منطقة دبي الجنوب أصبحت من أسرع المناطق نمواً وتستقطب فئات كثيرة من المجتمع من مختلف الجنسيات يربطهم حب العمل والاستمتاع بجودة الحياة وكذلك عشق ممارسة الرياضة لذلك فإن هذه الفعالية تمنحهم فرصة للتلاقي وخوض تجربة رياضية مجتمعية مميزة تترسخ في أذهان جميع أفراد العائلةكما تعزز من علاقات التعارف والتعاون فيما بينهم ونحن سعداء بالتنوع الذي تشهده فعاليات التحدي التي تتناسب مع جميع فئات مجتمعنا المتنوع الذي يضم أفراداً من أكثر من 200 جنسية مختلفة".

من جهته أعرب سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب عن اعتزازه بالشراكة مع "تحدي دبي للياقة" في سلسلة من الأنشطة الشيقة..وقال: "يتماشى التزامنا بهذه المبادرة مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز صورة دبي باعتبارها واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ووجهة رائعة للعيش والعمل والزيارة. ومن خلال تعزيز التعاون مع مجتمعنا الواسع والنابض بالحياة نعمل على تعزيز جهود تبني أنماط الحياة الأكثر صحة مما سيُسهم في بناء مستقبل مليء بالرضا وجودة الحياة".

ويواصل "تحدي دبي للياقة" في دورته السابعة إبهار السكان والزوار وتشجيعهم على المشاركة في تحدي ممارسة نشاط رياضي لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً .. فيما تساهم فعاليات "تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية" و"تحدي دبي الجنوب للجري" في تحقيق هدف المدينة المتمثل في تعزيز ثقافة اللياقة البدنية وجودة الحياة لتصبح دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للرياضة وجودة الحياة.

ويحظى "تحدي دبي للياقة" - الذي تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي - برعاية مجموعة دي بي ورلد ودبي الجنوب وماي دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس وبلو وغرف دبي وطيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة اتصالات من e& ولا روش بوزيه وميرا للتطوير العقاري ومبادلة للرعاية الصحية وأوبتيموم نيوترشن وطلبات وأڤيڤ وشمال القابضة – كايت بيتش وإعمار والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر والشركة العربية للسيارات وسيغنا وإمارات وليبتون وسيرو وتيكنوجيم والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وبلدية دبي وشرطة دبي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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