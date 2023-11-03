النسخة الثانية من «هايك آند فلاي» الدولية تحلق في دبي اليوم   

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تبدأ اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 طياراً من 16 دولة.

وتقام البطولة من 5 جولات ضمن فئتين في 4 مناطق مختلفة، بداية من دبي ثم رأس الخيمة والشارقة قبل أن تختتم منافساتها في حتا 11 الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أمس، بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور يوسف الحمادي، مدير اللجنة المنظمة للبطولة نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف، الأمين العام للاتحاد، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ويوسف الشحي، رئيس لجنة العلاقات العامة بالبطولة.

وأكد يوسف الحمادي أن تنظيم بطولة «هايك آند فلاي» يأتي ضمن جهود الاتحاد لتطوير الرياضات الجوية،

وقال: ينظم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الحدث بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرتي السياحة بالشارقة ورأس الخيمة، وتضم 5 جولات في مناطق مختلفة من الدولة.

وثمن علي عمر، مكانة الرياضات الجوية ضمن أجندة الرياضة في دبي، مشيراً إلى أن بطولة العالم للرياضات الجوية التي استضافتها دبي في 2015 كانت حديث العالم.

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