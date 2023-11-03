بطولة المحاربين القدامى للجودو تختتم اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تختتم اليوم بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، منافسات بطولة المحاربين القدامى للجودو، التي تواصلت ضمن البطولات الثلاث العالمية التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي، وشهدت مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة في البطولات الثلاث، وسط إشادة دولية بمستوى التنظيم.

وتشهد جولة اليوم الختامية، إقامة تصفيات أوزان (4 - F1 - 9 وM2). وكانت جولة أول من أمس، شهدت محافظة منتخب كازاخستان على صدارته للبطولة برصيد 7 ميداليات ذهبية، و7 فضيات، و13 ميدالية برونزية، فيما تقدم منتخب البرازيل للمركز الثاني وصيفاً، برصيد 6 ميداليات ذهبية، وفضية، و8 ميداليات برونزية، وتراجع منتخب فرنسا للمركز الثالث برصيد 4 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وعلى مستوى المنتخبات العربية، احتفظ المنتخب السعودي بصدارة المنتخبات العربية المشاركة بفضية لاعبه إبراهيم البكر (57 سنة) في وزن فوق 100 كغم لفئة الرجال، وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربياً.

وتبادل ناصر التميمي أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، مدير البطولة، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، والحكم الدولي أحمد البلوشي عضو مجلس الإدارة، وعدد من الضيوف، تتويج الفائزين الأوائل.

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