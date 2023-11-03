منافسات قوية ببطولة الحبتور للبادل

المصدر: دبي- البيان

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انطلقت، أمس، منافسات بطولة نادي الحبتور للبادل في نسختها الأولى، التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي، تحت رعاية محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأعرب حبتور الحبتور المشرف العام على البطولة عن سعادته البالغة بإقامة النسخة الأولى من البطولة، وبالأجواء التنافسية القوية، التي شهدها اليوم الأول، موجهاً الشكر لأسرة مجموعة الحبتور على حرصها بتنظيم مثل هذه الأحداث، كما أثنى على دعم المجموعة للبطولة الوليدة، معرباً عن قناعته بأن البداية الرائعة، التي شهدها اليوم الافتتاحي، والمنافسات المثيرة تؤكد أن البطولة بدأت عملاقة، وسيكتب لها النجاح.

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