«تحدي الطين» ينطلق 11 نوفمبر في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد «تحدي الطين»؛ سباق العقبات الأشهر عالمياً، للعودة إلى دبي لإقامة فعاليته الرئيسة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، في مضمار جبل علي.

ويحرص منظمو «تحدي الطين» على تقديم أعلى مستويات الحماس والمتعة خلال يومي السباق، بهدف تلبية تطلعات المشاركين من عشاق المغامرات، فضلاً عن توفير خصم بقيمة 15 % على جميع التذاكر المتبقية من خلال استخدام الرمز TOUGH15.

ويمكن للمشتركين الانضمام إلى جلسة التدريب المجانية، والتي تُقام في مجمع دبي الرقمي، واحة دبي للسيليكون، لضمان جهوزيتهم القصوى عند المشاركة في السباق.

ويقدم «تحدي الطين» دبي الفرصة الأمثل لسكان وزوار دولة الإمارات، للمشاركة بتحدي العقبات الأبرز والأكثر تشويقاً في العالم، حيث توفر نسخة هذا العام سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 14 سنة فما فوق، ويضم أكثر من 20 عقبة، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 13 سنة فما فوق، ويضم أكثر من 13 عقبة.

ولتقديم أوقات لا تنسى لجميع أفراد العائلة، يقدم التحدي سباق «تحدي الطين» للأطفال بين 6 و12 عاماً للمضمار، والذي يتضمن مضماراً جديداً بطول 1.5 كيلومتر. ويتضمن السباق هذا العام، تحديات جديدة، ليضمن المزيد من الإثارة والتشويق. كما يمكن للمشتركين الاستمتاع بالأجواء المميزة لقرية السباق، وسط أنغام الموسيقى الحية، وخيارات الطعام الشهية والأنشطة الممتعة.

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