«مدارس الأبطال الموحدة بالإمارات» ضمن أفضل 100 ابتكار تعليمي حول العالم

المصدر: دبي - وام

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رشحت أكاديمية HundrED العالمية مشروع مدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص، المطبق في الإمارات وعدد من الدول العربية، ضمن أفضل 100 ابتكار تعليمي حول العالم من بين 4000 مشروع.

ويعد هذا الترشيح إنجازاً كبيراً يضاف لحركة الأولمبياد الخاص بأحد مشاريعه الرائدة التي تهدف للدمج وقبول الآخر، ويعزز برنامج مدارس الأبطال الموحدة الدمج الاجتماعي من خلال الأنشطة المخطط لها والمنفذة بترتيب مسبق والتي تساهم في إحداث التأثير الإيجابي وبالاستناد إلى الرياضات كأساس.

خطوة مهمة

وعبر المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص عن سعادته بهذا الترشح في كل من الإمارات ومصر والمغرب ولبنان، والذي يعد خطوة مهمة في طريق الدمج وقبول الآخر في العملية التعليمية.

وأشار إلى وجود نحو مليون طالب يشاركون في المشروع حول العالم، من 30 ألف مدرسة في 36 دولة، والسعي للوصول إلى أكثر من مليوني طالب في 150 ألف مدرسة في السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت سميرة العدوي مديرة برنامج المدارس بالرئاسة الإقليمية، أن الإمارات ومصر والمغرب انضمت لمشروع مدارس الأبطال الموحدة عام 2019، وانضمت لبنان عام 2021، ويبلغ عدد المدارس المشاركة بالمشروع من المنطقة 964 مدرسة.

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