مهرجان «غنتوت بينك بولو» الخيري السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تنطلق فعاليات مهرجان «بينك بولو» الرياضي الخيري التوعوي، بعد غد، والتي ينظمها النادي.

ويدشن المهرجان الرياضي موسم نادي غنتوت 2023 - 2024 بتفاصيل متنوعة، تم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي بمقر النادي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي، وناصر الشامسي عضو المجلس قائد فريق غنتوت، وراشد الأميري، ممثل جمعية أصدقاء مرضي السرطان. وثمن المنصوري رعاية سمو رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وأكد استعدادهم للموسم الجديد.

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