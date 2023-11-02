3 ميداليات للمواي تاي في «عالمية الرياض»

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصل منتخبنا الوطني للمواي تاي رحلته الحافلة بالنجاحات والإنجازات المميزة في المحافل الرياضية الدولية، وذلك حيث حقق 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين في ختام مشاركته بدورة الألعاب العالمية القتالية التي اختتمت منافساتها في الرياض. ونجح منتخبنا الوطني عن طريق اللاعب محمد تويزي في الفوز بذهبية وزن 57 كجم، فيما حقق اللاعبان إلياس حبيب علي برونزية وزن 81 كجم ومحمد مرضي برونزية وزن 67 كجم.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «نفخر بالإنجازات المهمة التي حققها أبطال المنتخب الوطني في دورة الألعاب العالمية القتالية في الرياض، ودورها الإيجابي في تعزيز الإضافة المهمة لمسيرة إنجازات مواي تاي الإمارات في المحافل والاستحقاقات العالمية الكبرى، ما يؤكد المكانة المميزة التي قطعتها قاعدة اللعبة ودور البرامج والخطط الداعمة لفرص تطوير المواهب وإعدادهم للمشاركة بالطريقة الأفضل في البطولات والدورات العالمية».

وأضاف: «نهنئ أبطال المنتخب والكادر الفني والإداري بمناسبة نجاحات المشاركة في أكبر دورة عالمية للألعاب القتالية، كما نؤكد أن هذه الإنجازات ثمرة دعم واهتمام سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي ساهم بقيادة اللعبة للمصاف العالمي ولأعلى المراتب في كبرى البطولات الدولية».

خطط طموحة

وتابع: هدفنا في الاتحاد مواصلة المستويات القوية وتحقيق إنجازات مهمة لرياضة مواي تاي الإمارات في الاستحقاقات القارية والعالمية وتعزيز حضور رياضيينا في جميع البطولات امتداداً لخططنا الطموحة والهادفة لدعم قاعدة اللعبة بالمواهب الواعدة وتسخير جميع أسباب النجاح لمشاركاتهم الخارجية، مشيداً بالنجاحات التنظيمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي احتضنت منافسات الدورة العالمية وسط مشاركة 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ونبارك لهم هذا النجاح المبهر الذي جمع نخبة اللاعبين في الألعاب القتالية حول العالم.

واختتم قائلاً: «فخورون بما حققه الأبطال العرب في دورة الألعاب العالمية القتالية وإنجازاتهم المشرفة للمواي تاي العربي، الأمر الذي أكد حضورهم المميز والتطور الكبير الذي تشهده الاتحادات العربية ومشاركاتها الدولية التي تمثل مكسباً كبيراً لرياضة المواي تاي على الصعيد العربي».

من جانبه، أعرب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن فخره واعتزازه بما حققه نجوم منتخبنا الوطني في ختام مشاركتهم بدورة الألعاب العالمية القتالية، مؤكداً أن المنافسة كانت قوية وشهدت مستويات كبيرة واستطاع لاعبو المنتخب تقديم أداء فني رائع قادهم لتحقيق 3 ميداليات ملونة، مبيناً أن بعثة منتخبنا الوطني نجحت في تحقيق مشاركة إيجابية مهمة في أول ظهور لها في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية.

وقال: مواصلة تحقيق الإنجازات والتواجد في هذا المحفل العالمي الكبير تعكس التطورات المهمة التي تحققها مواي تاي الإمارات التي باتت تنافس المنتخبات الأكثر تطوراً وخبرة.

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