«كايت بيتش».. 12 ساعة يومياً من النشاط ضمن تحدي دبي للياقة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فتحت قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة أبوابها، رسمياً، أول من أمس، لاستقبال الزوار ومحبي الرياضة والنشاط البدني، ضمن «تحدي دبي للياقة 30*30»، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017 بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحضهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، ما يعزز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطاً في العالم وأفضلها للعيش والعمل والزيارة.

وتكون مرافق القرية متاحة أمام الزوار لمدة 12 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً للمدارس، ثم من الساعة 3 عصراً وحتى 10 مساءً للجمهور، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 مساءً.

واستمتع زوار القرية بحصص تدريب متنوعة ومناسبة لكافة القدرات البدنية في أجواء رياضية مفعمة بالحيوية والنشاط، ووسط مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأعرب مشاركون في الفعاليات المتنوعة بالقرية عن سعادتهم بخوض تجربة التحدي والاستمتاع بأجواء المرح، مؤكدين أن «تحدي دبي للياقة» مبادرة فريدة من نوعها لنشر الوعي بأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة، وقال الهندي يعقوب عبد الرحمن، أحد المشاركين، أنه قضى وقتاً ممتعاً مع صديقه في ممارسة لعبة البادل رياضتهما المفضلة وسط أجواء رائعة، وأضاف: أحرص على المشاركة باستمرار في مبادرة التحدي بشكل سنوي وفي رياضات مختلفة وخاصة البادل رياضتي المفضلة وتحدي دبي للجري، وجلسات اليوغا وغيرها، إنه أمر رائع جداً عندما تجد إلى جانبك العديد من الأشخاص يمارسون الرياضة وكل واحد منهم يتحدى الآخر، وأنا سعيد في هذه المدينة التي تعشق الرياضة وجعلتها أسلوب حياة.

تأكيد

وأكد الشاب المواطن غانم الكعبي أن تحدي دبي للياقة فرصة مثالية للجميع لتبني نمط حياة صحي ومستدام، وقال: لدي هدف وتحدّ شخصي من أجل إنقاص الوزن والحفاظ على ممارسة الرياضة بشكل مستمرّ، فيما أوضح صديقه صلاح حمد أن «تحدي دبي للياقة» مبادرة فريدة من نوعها لغرس ثقافة الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

وصرح الإنجليزي فيليب أنه منبهر بأجواء القرية الساحرة التي تثير حماس الزوار وتحفزهم على خوض تجربة التحدي وممارسة الرياضة، وقال: أنا سعيد بالمشاركة في تحدي دبي للياقة، وأعتبر نفسي محظوظاً بالعيش في دبي لما توفره من بنية تحتية على مستوى عال تحفز كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في كل مكان.

إشادة

وأشاد الهندي سيد ظافر بحسن التنظيم وتنوع الأنشطة في قرية كايت بيتش التي تلبي جميع الأذواق، إذ تتوافر فيها مختلف الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن «تحدي دبي للياقة» مبادرة ذكية وفريدة من نوعها لنشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

وتضم القرية 24 منطقة مخصصة للنشاط الرياضي والمرح منها مدينة الألعاب المائية برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وهي عبارة عن مسار حواجز مائي قابل للنفخ بطول 40 متراً مصمم للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات فما فوق.

وحلبة «سن أند ساند سبورتس بوكسنغ رينغ» المخصصة لعشاق الملاكمة والفنون القتالية المختلفة. ومنطقة «رفع الأثقال وركوب الدراجات الثابتة» من ميرا للتطوير العقاري، وتشمل مجموعة من حصص التجديف والدراجات الهوائية الثابتة المصممة للاستفادة إلى أقصى حد من التمارين الرياضة، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق مجهزة لممارسة التمارين الرياضة المعتادة أو الانضمام إلى تمارين «هييت» عالية الكثافة ومنطقة ليبتون لليوغا والصحة.

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