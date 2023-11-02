«دبي أوتودروم» تستضيف 12 سباقاً على مدار 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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تستعد حلبة دبي أوتودروم، لاستضافة 12 منافسة إقليمية ودولية من السباقات التي تشهدها الشهور الستة المقبلة، ما يعزز مكانتها وجهة رائدة لمنافسات رياضة السيارات في الشرق الأوسط. ويشهد موسم السباقات لعام 2023 - 2024 الممتد من نوفمبر الجاري إلى أبريل المقبل، العديد من السباقات المميزة، أبرزها سباق «هانكوك 24 ساعة دبي»، والذي تقام نسخته الـ19 من سباق التحمل في 13 و14 يناير المقبل.

كما تستضيف الحلبة سباق «الطريق إلى لو مان» بالجولة الثالثة من بطولة «لو مان» الآسيوية، 4 فبراير المقبل، كما تقام عليها فعاليات بطولة «فورمولا - 4» الإمارات وسباق فورمولا الإقليمي للشرق الأوسط يومي 17 و18 فبراير المقبل.

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