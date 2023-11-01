برعاية خالد بن محمد بن زايد .. انطلاقة قوية للنسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت اليوم (الأربعاء) منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ضمن فعاليات النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حتى 10 نوفمبر الجاري بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة .

استهلت فعاليات البطولة الأكبر والأضخم على أجندة الجوجيتسو العالمية، منافساتها وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات، بنزالات شيقة جمعت الأطفال والبراعم واللاعبين من أصحاب الهمم ( الباراجوجيتسو) على بساط البطولة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

شارك في منافسات اليوم اللاعبون من فئة الأطفال 1، 2، 3، من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض والذين يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت فعاليات اليوم الأول أيضا منافسات فئة الباراجوجيتسو لأصحاب الهمم من جميع الأحزمة والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الجماهير في المدرجات على ضوء مهارات وفنون اللاعبين وقدراتهم على التحدي والإبداع.

حضر المنافسات كل من سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وسعادة غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي – الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، والبرازيلي رينزو جرايسي أحد أشهر أبطال ومدربي الجوجيتسو على مستوى العالم، وعدد من ممثلي الجهات الراعية والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأشاد سعادة محمد سالم الظاهري بالمكاسب والقيمة الفنية التي يحققها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، والمشاركة غير المسبوقة للآلاف من البراعم والأطفال في المنافسات، والمشهد المؤثر للمدرجات التي امتلأت بجموع الأسر والعائلات لتشجيع أبنائها وبناتها، مؤكدا أن هذا الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، يواكب رؤية وأهداف الاتحاد للاستثمار في هذه الفئة السنية التي تعتبر المخزون الإستراتيجي لمستقبل رياضة الجوجيتسو، وحجر الزاوية للحفاظ على قمة الهرم الرياضي العالمي للعبة".

وقال الظاهري:" من خلال ما شهدناه اليوم من منافسات، فإن البطولة في نسختها الـ15 تواصل ترسيخ مكانتها منصة فريدة لتعريف المجتمع والعالم بقيم رياضة الجوجيتسو المتمثل بعضها في الشجاعة والصبر والعزيمة والإرادة والإصرار والتسامح".. لافتا إلى أن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو والعمل الجاد المتواصل منذ عدة سنوات أثمرت مستويات تنظيمية عالمية السمات تشهدها النسخة الحالية، وتتزامن مع العديد من الإنجازات والمكاسب الإستراتيجية التي حققتها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على المستويات كافة".

وأضاف : "تمثل منافسات فئة الباراجوجيتسو قيمة مضافة لمنافسات البطولة تتماشى مع جهود الدولة لتمكين فئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وتوفير البيئة النموذجية التي تساعدهم على النمو والتطور وتحقيق أهدافهم أسوة بالفئات المجتمعية المختلفة.. وتعكس القيم النبيلة لرياضة الجوجيتسو، وتشكل مصدر إلهام للأجيال المقبلة في سعيها لتحقيق أهدافها تحت أي ظرف، ومهما بلغت التضحيات في مواجهة التحديات، متسلحة بالإصرار والمثابرة والاجتهاد والتمسك بالأمل لبلوغ الغايات وأسمى درجات النجاح".

وقال الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي: "نشارك في فعاليات البطولة هذا العام من خلال جناح لنشر الثقافة المرورية وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق الروبوت الآلي إلى جانب دورية الأطفال لغرس الوعي المروري بشكل خاص لدى فئة الطلاب المشاركين بهدف حماية جميع مستخدمي الطرق والحفاظ على سلامة وتعزيز ثقافتهم المرورية".

بدوره قال النقيب عبدالله يوسف البقيشي، من الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية: "تسرنا المشاركة في هذه البطولة التي تشهد حضورا كبيرا من الأطفال وأجواء استثنائية من الحماس والتشويق.. ونسعى إلى تقديم برامج مخصصة لفئة الأطفال إلى جانب مسابقات وأسئلة مرورية للطلبة والزوار الموجودين.. سعدت بمدى الإقبال الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو في الدولة والشعبية الكبيرة التي تتمتع بها، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها ورعايتها لمسيرة الرياضة والرياضيين".

وعبر البريطاني جاستن ليفين صاحب الحزام البنفسجي عن سعادته البالغة بالمشاركة في البطولة وتحقيق الفوز، مؤكدا أن الفوز الحقيقي هو التواجد في هذا المحفل الكبير، منوها إلى أن الفوز على البساط يستوجب الكثير من التضحيات والصبر وهو ما يعتبر درسا أساسيا من دروس هذه الرياضة النبيلة.

وأثنى ليفين على دور أبوظبي في تعزيز انتشار اللعبة حول العالم، وإفساحها المجال لأصحاب الهمم للمشاركة والتألق في أرقى بطولات الجوجيتسو العالمية.

من جانبهم أعرب عدد من أولياء أمور اللاعبين المشاركين في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم وبناتهم في المنافسات.

وفي هذا الإطار قال مبارك عبدالله المهري :" المهرجان يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في توفير منافسات استثنائية تجمع بين الطابع الرياضي والمجتمعي والترفيهي في أجواء فريدة تلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة".

وأضاف:" أولادي انتظروا بدء منافسات البطولة بفارغ الصبر، وقبلها استعدوا جيدا في الأكاديمية والمنزل ونحن سعداء بما حققوه من إنجازات في اليوم الأول من المنافسات" لافتا إلى التأثير الكبير لرياضة الجوجيتسو على شخصية أبنائه بعدما عززت ثقتهم بأنفسهم وأصبحوا أكثر إصرارا على تحقيق الأهداف".

بدورها أشادت أميرة علي العبيدلي والدة الطفلة دانة محمد الحمادي باستراتيجية الاتحاد الطموحة التي وصلت بالرياضة إلى كل بيت، ووفرت بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وصقلها، مؤكدة أن ابنها استفاد كثيرا من برامج الاتحاد الهادفة، التي وثّق من خلالها صلته بالرياضة، وترجم ذلك من خلال فوزه بنزالات اليوم والتتويج بالذهب.

وتقدمت العبيدلي بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لرياضة الجوجيتسو وتوفير كل المقومات التي تمكّن الأجيال الجديدة من التفوّق في الرياضة.

ويقام غدا (الخميس) حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في تمام الساعة الـ3 عصرا والذي سيشكل إحدى مفاجآت البطولة، حيث يرحب بالعالم في أبوظبي ويروي قصة الجوجيتسو وتطورها في الدولة.

كما تستكمل يوم غد الخميس فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو بمنافسات الحزام الأبيض للأشبال والناشئين من البنين والبنات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز