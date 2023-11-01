تمديد الشراكة بين «دي بي وورلد» و«أبوظبي الرياضي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة الجولة الأوروبية عن تمديد شراكتهما، حيث تتواجد بموجبها بطولة أبوظبي للغولف ضمن رزنامة جولة دي بي وورلد للغولف لمدة خمس سنوات أخرى وحتى عام 2028.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة التي تعتبر إحدى أحداث سلسلة رولكس حقبة تاريخية جديدة، مع تجديد موعدها في الجدول الزمني الدولي لجولة دي بي وورلد لعام 2024.

ووقع عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجاي كينينغز، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في جولة دي بي وورلد، الاتفاقية الجديدة في مقر جولة دي بي وورلد في نادي وينتوورث في إنجلترا.

وتقام النسخة الـ 19 من بطولة أبوظبي لعام 2024، في نادي ياس لينكس في جزيرة ياس، وستنتقل من موعدها التقليدي في يناير لتقام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، علماً أن حدث سلسلة رولكس الآن أصبح الأول من بين بطولتين في التصفيات الختامية الجديدة لجولة دي بي وورلد.

وستضم البطولة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، مع تأهل أفضل 50 لاعباً في نهاية البطولة إلى بطولة جولة دي بي وورلد في دبي الختامية للموسم، وسيبلغ مجموعة الجوائز المالية لهذين الحدثين الختاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة 19 مليون دولار أمريكي.

وقال عارف العواني: «نتطلع إلى مواصلة العمل في شراكة وثيقة مع جولة دي بي وورلد لمواصلة تقديم مشهد مبتكر يليق باسم العاصمة أبوظبي، التي تعد مركزاً مهماً لتنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى».

من جانبه قال جاي كينينغز: أصبحت بطولة أبوظبي مهرجاناً حقيقياً للغولف يمزج بين لعبة الغولف ذات المستوى العالمي والترفيه المناسب للعائلة، ونحن فخورون أيضاً بحقيقة أن البطولة احتضنت مجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية التي تترك إرثاً دائماً، بدءاً من اعتماد الاستدامة التي تدعم رحلتنا إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2040، ووصولاً لدعم المبادرات التعليمية المحلية من خلال برامج غولف المستقبل الخاصة بنا.

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