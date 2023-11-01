شرطة دبي تشارك في قرية اللياقة

المصدر: دبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الرياضيين، في قرية اللياقة التي تنظمها دائرة الاقتصاد والسياحة في المنطقة المحيطة دبي التجاري العالمي، من خلال جناحها الذي يضم العديد من الفعاليات الرياضية.

وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن مشاركة المجلس تأتي ضمن مشاركة شرطة دبي في فعاليات تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 لأول مرة، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة، كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأوضحت الدكتورة المطروشي أن شرطة دبي تحرص على دعم الأهداف المرجوة من مبادرة التحدي، والتي تعزز مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات، كأسلوب حياة صحي مستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي كعاصمة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم، وأشادت بالمشاركين وتفاعلهم في إنجاح الفعالية، مؤكدة الحرص على المشاركة الإيجابية في كل البرامج والمبادرات التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، والهادفة إلى تعزيز التواصل بين القيادات والموظفين، ورفع مستوى الإيجابية، وتحقيق السعادة الوظيفية.

شرح

وقدمت الدكتورة المطروشي شرحاً للحضور حول أهداف ومهام مجلس الرياضيين في شرطة دبي، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي ينظمها، ومنها فعالية «القافلة الرياضية»، التي تعد الدراسة العملية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والوطن العربي، لاستشراف المستقبل الرياضي في الدولة.

ودعت الدكتورة المطروشي الجمهور لزيارة جناح مجلس الرياضيين في قرية اللياقة، الذي يتضمن فعاليات رياضية، وهدايا رياضية، وسحوبات يومية، وعروضاً مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة، يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية، عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي، والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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