إسماعيل سالم مراقباً فنياً في السوبر جلوب لليد الشاطئية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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غادر الدولة صباح اليوم الحكم والمراقب الفني القاري إسماعيل سالم حسن متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المراقبة الفنية لبطولة السوبر جلوب لكرة اليد الشاطئية، والتي ستشارك فيها منتخبات (البرازيل وتونس وبولندا والصين).

وستقام بالدوحة خلال الفترة من 2 ولغاية 5 نوفمبر الجاري، يذكر أن الحكم والمراقب الفني إسماعيل سالم عضو في مجموعة عمل كرة اليد الشاطئية بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وسبق أن شارك في العديد من البطولات الدولية والقارية والعربية وحتى المونديالية لكرة اليد الشاطئية كحكم ومراقب فني على مستوى الأندية والمنتخبات.

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