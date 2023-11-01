ماكلروي يتصدر قائمة النجوم في «دبي إنفيتيشنال» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يتقدم روري ماكلروي قائمة زاخرة بالنجوم المشاركين في النسخة الافتتاحية من بطولة «دبي إنفيتيشنال»، أحدث بطولات الغولف العالمية، التي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير 2024، وبطولة دبي إنفيتيشنال، وهي جزء من السلسلة الدولية، وتقام كل عامين، بمشاركة 60 لاعب غولف محترفاً في جولة دي بي ورلد، و60 لاعب غولف من الهواة.

ويتطلع المصنف الثاني عالمياً والأول أوروبياً، والفائز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، لبدء العام بشكل جيد، عندما يعود مرة أخرى إلى دبي في الحدث الجديد، ضمن روزنامة بطولات جولة دي بي ورلد، ويستمر لمدة أربعة أيام في منتجع خور دبي، ويشهد منافسات المحترفين.

وقال ماكلروي: «أنا متحمس للغاية لبدء موسمي بالمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال، لطالما استمتعت دائماً بالعودة إلى دبي في بداية مشواري للموسم، ومع إقامة منافسات الهواة والمحترفين «برو- إم»، ستكون هذه البطولة أسبوعاً ممتعاً».

وأضاف: «يعتبر منتجع خور دبي ملعباً رائعاً، ونظراً للدعم الذي نتلقاه في دبي من المشجعين، فأنا متأكد أن الحدث سيقدم أسبوعاً رائعاً آخر على روزنامة رياضة الغولف».

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