منتخبا الجزائر ولبنان يتوجان بلقب البطولة العربية للسباحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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توج منتخبا الجزائر ولبنان بطلين للبطولة العربية للسباحة السادسة للرجال والسيدات، والتي أقيمت في أبوظبي خلال الفترة من 27 - 30 أكتوبر بتنظيم اتحاد الإمارات للسباحة ودعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وبمشاركة 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، وذلك بعد منافسة قوية في أول بطولة تشهد هذا الكم من الدول المتوجه بالميداليات، وهو ما يؤكد تطور السباحة العربية. وتوج منتخب الجزائر بلقب البطولة العربية فئة الرجال بعد أن نجح في حصد 9 ميداليات منها 8 ذهبيات، وفضية واحدة، بينما حل المنتخب القطري الذي حصد 15 ميدالية في المركز الثاني حيث وزعت بين 5 ذهبيات و6 فضيات، و4 برونز، وجاء المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 10 ميداليات منها 4 ذهبيات، وفضية واحدة و5 برونزيات.

أما فئة السيدات فشهدت منافسة قوية بين لبنان والجزائر وكلاهما حصد 7 ذهبيات، ولكن كانت حصيلة لبنان أكثر في الميداليات الفضية، حيث فازت بـ 9 فضيات مقابل 2 فقط للجزائر وتساوت الدولتان في مجموع الميداليات البرونزية بواقع 4 ميداليات لكل منهما.

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