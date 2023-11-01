روان تتوج بلقب الجولة الأولى لـ«سباق السيدات للهجن»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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دشنت سلسلة سباقات الهجن للسيدات أولى جولاتها في ميدان المرموم بدبي بتنظيم مركز الصحراء العربية لركوب الهجن، وتحت إشراف نادي دبي لسباقات الهجن، الراعي الرئيسي للبطولة، بجانب مجموعة من الشركات المحلية والعالمية.

وتوجت الأردنية روان صلاح بالمركز الأول للسباق الذي امتد لمسافة 1200 متر، واحتلت المركز الثاني الألمانية جانا شميدل، بينما جاءت في المركز الثالث مواطنتها ليندا كروكينبرجر.

ويعتمد نظام البطولة على جمع النقاط عبر 5 جولات سيكون ختامها في مارس المقبل على تحفة ميادين سباقات الهجن في المرموم.

وبعد نهاية السباق، توج عبيد بن صبيح الفلاسي، مالك ورئيس مركز الصحراء العربية لتعليم ركوب الهجن، الفائزين بحضور جمهور من محبي سباقات الهجن والسياح ووسائل إعلام أجنبية.

مشاركة قوية

وأعرب عبيد بن صبيح الفلاسي عن بالغ سعادته بالمشاركة القوية والحضور المميز في ضربة بداية الموسم الثالث لسباقات الهجن للسيدات بمشاركة متنوعة من الجاليات في الجولة الأولى، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من السيدات في الفعالية المقتصرة فيها المشاركة على المتسابقات المؤهلات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة لركوب الهجن، وذلك حرصاً على ضمان صحة وسلامة الجميع.

وأضاف عبيد الفلاسي أن الفكرة لاقت نجاحاً كبيراً وأصداء واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، ما أعطاهم دافعاً معنوياً كبيراً لمواصلة تنظيم السباقات في كل موسم، باعتبارها من الرياضات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وتراث الآباء والأجداد في الإمارات، موضحاً أن السباقات تحظى باهتمام إعلامي أجنبي بعد حرص عدد من وسائل الإعلام على تغطيتها، أبرزها وكالة رويترز، وشبكة سي إن إن الأمريكية، وتغطية تلفزيونية من قنوات ألمانية وفرنسية وبريطانية.

وأشار إلى أن سباق الهجن للسيدات يعكس تميز دبي في تبني الأفكار والمبادرات الرائدة على خريطة العالم، لافتاً إلى أن الجولة المقبلة خلال نوفمبر الحالي من المتوقع أن تشهد مشاركة أكبر، خاصة في ظل الأجواء المثالية لحالة الطقس.

بداية مثالية

من جانبها، أبدت الأردنية روان صلاح الفائزة بالمركز الأول سعادتها بالبداية المثالية في مشوار المنافسة بانتزاع لقب الجولة الأولى، وقالت إنها تقيم في الدولة منذ سنوات، وتهوى تراث الإمارات الغني والرائع في مختلف جوانبه، حيث أكملت نحو عام منذ مشاركتها الأولى في ركوب الهجن التي دشنتها مع قافلة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ليستمر شغفها في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة بعد المشاركة الخليجية في السعودية خلال الفترة الأخيرة قبل أن تعود لدبي لتحصد المركز الأول في المرموم.

وأشادت روان صلاح بالفكرة المميزة لإطلاق سباق خاص بالسيدات في رياضة الهجن، ما شجع الكثير من البنات والسيدات على هذه الرياضة التراثية، سواء من المواطنات أو المقيمات على أرض الدولة، لافتة إلى أن سباق الهجن يتميز بالمتعة والإثارة منذ انطلاقة المنافسات وحتى الوصول إلى خط النهاية. واختتمت البطلة قائلة إنها كانت تمارس هواية ركوب الخيل في السابق لتكمل مشوارها في رياضة الهجن بعد تشجيع كبير من أفراد أسرتها وأصدقائها لتكلل التجربة بالنجاح.

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