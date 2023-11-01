انطلاقة قوية لبطولة المحاربين القدامى للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستأنف في التاسعة من صباح اليوم فعاليات البطولة العالمية للمحاربين القدامى للجودو التي انطلقت بقوة أمس بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في ختام البطولات العالمية الثلاث الكبرى، التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات.

وشهدت انطلاقة البطولة الاستثنائية مشاركة 1025 لاعباً ولاعبة من 64 دولة بعد اعتذار منتخب لبنان، وسجلت قائمة الفرق المشاركة لفرق أوروبا 572 لاعباً ولاعبة من 35 دولة وعدد 301 لاعب ولاعبة من 12 دولة من آسيا، وعدد 93 لاعباً ولاعبة من 7 دول من اتحاد الجودو الأمريكي، و42 لاعباً ولاعبة من الاتحاد الأفريقي وعدد 17 لاعباً من دولتين من اتحاد أوقيانوسيا للجودو، بجانب مشاركة فريق اللاجئين الذي يشارك بلاعبين من أفريقيا تحت شعار الاتحاد الدولي للجودو.

وتتجدد منافسات البطولة اليوم بإقامة منافسات المجموعتين (رجال 4 ورجال 5) بعد أن كانت الانطلاقة بتصفيات المجموعتين (رجال 1 ورجال 3) على فترتين صباحية وفي الفترة المسائية التي شهدت المباريات النهائية والتتويج، وقد تأهل للدور النهائي المسائي اللاعب السعودي إبراهيم بكر (57 سنة)، فيما تقام منافسات السيدات في اليوم الأخير حسب قرعة البطولة التي جرت أول من أمس.

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