برعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق اليوم منافسات النسخة «15» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

ورحب عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بوفود العالم المشاركين في الحدث من 127 دولة بمختلف القارات، متمنياً لهم طيب الإقامة في أرض زايد الخير، وطن التسامح والسلام والمحبة عاصمة الجوجيتسو العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات بقيادتها الرشيدة، التي تبحث عن الرقم واحد دائماً لم تدخر أي جهد في توفير أهم منصة في العالم، لإبراز النجوم، والكشف عن المواهب، وتكريم المتميزين.

وأعرب الهاشمي عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الرياضة والرياضيين، وأكبر الداعمين لرياضة الجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان راعي البطولة.

وأكد الهاشمي أن رعاية سموه للبطولة تعكس مدى الاهتمام، الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم الرياضة والرياضيين، وتؤكد حرصها على الارتقاء برياضة الجوجيتسو، وتوسيع انتشارها في جميع أنحاء العالم، وتعزيز ريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، ودعم الأبطال والبطلات، لمواصلة مسيرة الإنجازات.

واختتم الهاشمي: «يؤكد تزايد المشاركة الدولية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من عام إلى آخر، وصولاً إلى 7000 مشارك من 127 دولة في النسخة الحالية، أن اللعبة أصبحت من أهم أدوات التقارب بين الشعوب والثقافات، وإعلاء منظومة القيم الإنسانية الإيجابية والفاعلة، لهذا فإن النسخة الـ15 للبطولة تمثل نافذة عالمية مهمة تبعث من خلالها دولة الإمارات رسائل محبة وسلام وإخاء وتعايش إلى دول العالم قاطبة».

ومن ناحيته، قال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة: «تواصل أبوظبي، انطلاقاً من مكانتها الرائدة بصفتها عاصمة الجوجيتسو العالمية، مسيرتها الحافلة بالتميز في تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية واستضافة البطولات العالمية الأكثر تميزاً، وهي تشكل واحة تحتضن جميع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم».

وتابع المرزوقي: «تحظى الرياضة في الدولة بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة، ويتمثل دورنا في أن نكون على قدر هذه المسؤولية؛ متخذين من منهج قيادتنا في الالتزام بالتفوق والتميز والإبداع نبراساً نهتدي به، ومن توجيهاتهم الحكيمة ورؤاهم الثاقبة حافزاً يمدنا بالقوة لنرسم أمام العالم صورة مشرقة عن ماضينا العريق وتراثنا الغني ومستقبلنا الباهر، الذي يبنى بسواعد أبنائنا». وأوضح: «يمكننا القول وبكل فخر إننا قطعنا شوطاً طويلاً، ونجحنا في إرساء دعائم فعالية عالمية المستوى باتت مقصداً لعشاق التميز ونجوم الرياضة، ونشهد اليوم توافد أعداد كبيرة من الرياضيين، وجمهور اللعبة إلى العاصمة أبوظبي، ما يعكس التطور، الذي حققته البطولة على مدار السنوات، والشعبية اللافتة التي تتمتع بها اليوم». وأكد المرزوقي اكتمال التحضيرات لانطلاق المنافسات واستقبال ضيوف الإمارات، سواء من نخبة لاعبي العالم أو عشاق الجوجيتسو وجمهورها المتوافدين من كل مكان لمؤازرة لاعبيهم المفضلين، والاستمتاع بفعاليات البطولة الشيقة.

وقال البرازيلي رويتر ليما من أكاديمية «جرايسي بارا» في البرازيل حزام أسود/ محترفين وزن 56 كجم: «تتصدر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قائمة أبرز بطولات الجوجيتسو العالمية، لما توفره من فرص التطور واكتساب الشهرة، لا سيما مع احتضانها أقوى أبطال اللعبة وانتشارها العالمي الواسع، وأعتقد أنها أقصر طريق أمام مواهب ونجوم الجوجيتسو الساعين لتحقيق التميز والمجد». وتابع: «تحتضن دولة الإمارات جنسيات وثقافات من مختلف أنحاء العالم، وينعم سكانها بنمط حياة فريد وسط أجواء المحبة والألفة واحترام الآخرين، فضلاً عن العديد من المعالم المعمارية والسياحية الشهيرة، ويسرني أن أحظى بفرصة زيارة أبوظبي، في إطار المشاركة في البطولة، والاستمتاع بتجاربها الثقافية والترفيهية المميزة».

ويتضمن جدول منافسات البطولة، والذي يمتد لعشرة أيام، إقامة مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو اليوم وغداً، 1 و2 نوفمبر، ومنافسات الباراجوجيتسو الخاصة بفئة أصحاب الهمم يوم 1 نوفمبر؛ ومنافسات فئة الناشئين يومي 3 و 4 نوفمبر؛ والهواة يوم 5 نوفمبر؛ والأساتذة يومي 6 و7 نوفمبر، ومنافسات فئة المحترفين أيام 8، و9، و10 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 11 نوفمبر.

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